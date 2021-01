Le président Joe Biden promulguera mercredi une série de décrets qui obligeront le gouvernement fédéral à planifier et à répondre à la menace urgente du réchauffement de la planète, exposant sa vision historique de la façon dont les États-Unis peuvent redevenir un leader mondial du climat. .

Ces mesures arrêteront les nouveaux baux de combustibles fossiles sur les terres publiques, stimuleront le développement et la conservation des énergies renouvelables, et créeront de nouveaux bureaux gouvernementaux et des groupes interinstitutions pour donner la priorité à la création d’emplois, au nettoyage de la pollution et à la justice environnementale.

Depuis leur entrée en fonction la semaine dernière, Biden et ses candidats au cabinet ont déclaré à plusieurs reprises que la lutte contre la crise climatique faisait partie de leurs principales priorités. Avec ces nouvelles actions radicales, Biden détaille comment il compte y parvenir en plaçant le gouvernement fédéral au cœur de la réponse.

Les premiers changements climatiques de Biden contrastent fortement avec les actions de l’ancien président Donald Trump, qui comprenaient la suppression immédiate du changement climatique du site Web de la Maison Blanche, le contrecarrage de l’action climatique et l’utilisation de son pouvoir exécutif pour stimuler le développement du pétrole, du gaz et du charbon.

Les actions climatiques du premier jour de Biden étaient une réponse directe à Trump, notamment en ordonnant à son personnel de revoir plus de 100 règles anti-environnementales adoptées par Trump et de lancer le processus pour que le pays rejoigne l’accord de Paris sur le climat. Mais ces nouvelles actions vont bien au-delà de l’annulation des actions de Trump ou même du rétablissement des initiatives climatiques défendues pour la première fois par l’ancien président Barack Obama.

Dans le cadre d’un nouveau décret général, Biden ordonne au ministère de l’Intérieur de suspendre indéfiniment les nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres publiques et les eaux offshore «dans la mesure du possible». L’ordonnance n’interdit pas spécifiquement les nouveaux baux de charbon et laisse les baux de combustibles fossiles sur les terres tribales à leur discrétion.

De plus, Biden dirige un examen des baux et des projets de développement de combustibles fossiles existants et a demandé au ministère de l’Intérieur de trouver des moyens de stimuler les projets d’énergie renouvelable, en particulier l’éolien offshore, sur les eaux et les terres appartenant au gouvernement fédéral.

Bien que l’ordre n’affecterait pas la majorité des forages pétroliers et gaziers et des mines de charbon du pays, qui se déroulent sur des terres privées, il pourrait tout de même avoir un impact climatique majeur. L’extraction de combustibles fossiles sur les terres publiques entre 2005 et 2014 représentait environ 25% des émissions de gaz à effet de serre du pays pendant cette période, selon un rapport de la United States Geological Survey.

Un élément clé des décrets exécutifs consiste à créer de nouveaux bureaux et comités axés sur la résolution de problèmes et d’objectifs climatiques spécifiques. En plus de créer officiellement un nouveau bureau de la politique intérieure du climat à la Maison Blanche, dirigé par Gina McCarthy, ancienne directrice de l’Agence de protection de l’environnement, Biden a créé mercredi un groupe de travail national sur le climat qui dirige les membres entre les agences et les départements. – approche gouvernementale pour lutter contre la crise climatique », selon une note de la Maison Blanche.

Biden crée également une initiative de Civilian Climate Corps conçue pour créer de nouveaux emplois dans la conservation, un groupe de travail interinstitutions sur les communautés de charbon et de centrales électriques et la revitalisation économique pour entreprendre des projets qui réduisent la pollution des infrastructures de combustibles fossiles existantes et abandonnées, ainsi qu’un Le Conseil interinstitutions pour la justice environnementale de la Maison Blanche et le Conseil consultatif sur la justice environnementale de la Maison Blanche pour renforcer le suivi et l’application de la justice environnementale

Peu de détails ont été fournis sur qui sera le fer de lance des nombreux nouveaux efforts, le montant du financement qu’ils recevront ou les échéanciers pour atteindre ces objectifs audacieux.

Dans la plupart des cas, les actions de Biden donnent suite aux promesses de sa campagne climatique, telles que la promesse de réserver 30% des terres et des eaux publiques à la conservation d’ici 2030 et la tenue d’un sommet international sur le climat au cours de ses 100 premiers jours qui se tiendra le Jour de la Terre, 22 avril 2021.

Dans le cadre d’un mémorandum distinct sur l’intégrité scientifique, Biden rétablit les comités consultatifs scientifiques dissous sous Trump. Par ailleurs, il redémarre également le Conseil des conseillers du président sur la science et la technologie.