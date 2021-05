Les nouveaux ordinateurs portables MagicBook 14 et 15 d’Honor passent aux processeurs Intel

Honor a annoncé de nouvelles versions de ses populaires ordinateurs portables MagicBook 14 et 15, mais les changements les plus intrigants sont sous le capot avec le passage d’AMD à Intel.

Les deux nouveaux appareils sont désormais alimentés par des processeurs Intel de 11e génération, aux côtés de graphiques intégrés Iris Xe. Cela peut sembler banal – les processeurs Tiger Lake ont fait leur chemin dans une variété d’ordinateurs portables depuis leur lancement – mais les deux appareils MagicBook 14 de 2020 étaient alimentés par AMD.

Ces machines ont été extrêmement bien accueillies, ce qui signifie que l’échange vers des processeurs Intel (en ignorant le MagicBook qui avait une puce Intel de 8e génération) représente un réel risque pour Honor.

Le MagicBook 14 de fin 2020 était notre ordinateur portable de l’année, luttant contre la concurrence féroce de HP, Apple et de l’ancienne société mère Huawei.

Ce n’est que le deuxième MagicBook 15 que Honor a lancé, mais le Ryzen 4500U original a fonctionné admirablement.

Cependant, les deux nouveaux ordinateurs portables MagicBook associent le silicium à 16 Go de RAM et à un SSD de 512 Go, il ne devrait donc y avoir aucun problème de performances dans l’utilisation quotidienne. Ceci, avec le passage à Intel – avec les options Core i5 et i7 selon le marché – signifie des augmentations de prix.

Le MagicBook 14 commence maintenant à 799,99 £ / 849,90 €, plus de 100 £ / 100 € de plus que son prédécesseur, tandis que le MagicBook 15 coûte au moins 949,90 € (environ 818 £) – les modèles moins performants étaient auparavant aussi bas que £ 549,99 / 583,90 €.

Outre la taille (14 pouces contre 15,6 pouces), les nouveaux Honor MagicBooks disposent d’écrans LCD Full HD (1920 x 1080) avec une précision des couleurs améliorée. Les deux ont toujours un rapport hauteur / largeur de 16: 9, ce qui est de plus en plus rare sur les ordinateurs portables modernes.

Les lunettes minces lui donnent un rapport écran / corps de 84%, mais il n’y a toujours pas de place pour la webcam – elle est toujours logée dans une fausse touche de fonction sur le clavier.

Il y a une batterie de 56 Wh, l’une des principales améliorations par rapport à la cellule de 42 Wh du nouveau MagicBook 14 offrant jusqu’à 10,5 heures de lecture vidéo, selon Honor.

Les deux ont une charge rapide de 65 W via l’adaptateur dans la boîte – en 30 minutes, le MagicBook 14 peut soi-disant retrouver 44% de charge en 30 minutes, tandis que le MagicBook 15 atteint environ 53%.

La seule autre différence notable est le poids, le MagicBook 14 faisant pencher la balance à 1,38 kg tandis que le MagicBook 15 atteint 1,56 kg. Les deux sont cependant très portables.

Les nouveaux MagicBook 14 et 15 d’Honor sonnent comme d’excellents ordinateurs portables sur papier, mais il reste à voir s’ils peuvent justifier les augmentations de prix. Les deux appareils sont disponibles à partir du 18 mai via le site Web Honor au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.