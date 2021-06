Les nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book Go de Samsung offrent des chipsets Snapdragon et une connectivité LTE/5G

Il existe une nouvelle paire d’ordinateurs portables abordables basés sur Arm de Samsung alimentés par les plates-formes Snapdragon 7c et 8cx de deuxième génération. Le Galaxy Book Go standard est disponible en variantes Wi-Fi uniquement et LTE, tandis que le modèle 5G vous offre une connectivité de nouvelle génération sur le Va.

Les deux disposent d’écrans TFT de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et des webcams 720p. Le modèle Go fonctionne sur le chipset Snapdragon 7c de deuxième génération tandis que la variante 5G se contente de la plate-forme Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Vous pouvez obtenir avec 4 ou 8 Go de RAM LPDDR4X et 64/128 Go de stockage eUFS.

La partie logicielle est couverte par Windows 10 10 Home/Pro. Les E/S se composent de 2 ports USB-C, d’un USB 2.0, d’un combo entrée casque/microphone et de slots microSD et nano-SIM séparés. Les deux modèles sont équipés de batteries de 42,3 Wh qui, selon Samsung, peuvent vous durer une journée complète d’utilisation sans avoir besoin de recharger. Les nouveaux ultrabooks mesurent 15 mm à leur point le plus épais et ne pèsent que 1,4 kg.





Spécifications clés du Samsung Galaxy Book Go

La version Wi-Fi uniquement du Galaxy Book go coûtera 350 $ et devrait être disponible plus tard en juin dans une option de couleur argentée unique. Samsung n’a fourni aucun détail sur les prix et la disponibilité du modèle 5G.