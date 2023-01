Les nouveaux ordinateurs portables de jeu d’Acer ont d’énormes options d’affichage de 16 et 18 pouces

Beaucoup de joueurs seront satisfaits de ce qui arrive en 2023 d’Acer. Les nouveaux ordinateurs portables de jeu Predator Helios de 16 et 18 pouces annoncés mardi au CES 2023 présentent les dernières Processeurs Intel Core de 13e générationgraphiques de la série Nvidia GeForce RTX 40, refroidissement amélioré, beaux grands écrans et beaucoup de lumières.

Predator Helios est une gamme de jeux haut de gamme, Acer offrira donc le meilleur des nouveaux composants à l’intérieur. Outre les dernières options Intel et Nvidia, ils prendront en charge jusqu’à 32 Go de RAM DDR5-4800 et jusqu’à 2 To de disques SSD PCIe Gen4 NVMe en RAID 0. gen AeroBlade 3D et des caloducs vectoriels en forme de rectangles pour un meilleur transfert de chaleur », a déclaré Acer dans son annonce.



L’Helios 16 sera livré avec trois options d’affichage de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz ou 240 Hz ou un panneau Mini LED avec un taux de rafraîchissement de 250 Hz, une gamme de couleurs 100 % P3 et une luminosité maximale supérieure à 1 000 nits. L’Helios de 18 pouces dispose de ces options de panneau ainsi que d’un écran d’entrée de gamme de 1 920 x 1 200 pixels à 165 Hz.

Les nouvelles conceptions utilisent un clavier rétroéclairé mini-LED avec une course de touche profonde de 1,8 millimètre. L’éclairage par touche consomme moins d’énergie tout en donnant aux touches une couleur vive et uniforme. Une barre lumineuse RVB personnalisable traverse également le haut des évents arrière.

Le Predator Helios 16 est attendu en mars à partir de 1 650 $ et le Helios 18 suivra en avril avec un prix de départ de 1 700 $. Les deux ordinateurs portables devraient cependant être disponibles en Europe un mois plus tôt qu’aux États-Unis. Les prix pour le Royaume-Uni et l’Australie n’étaient pas immédiatement disponibles, mais le prix de l’Helio 16 se convertit à environ 1 370 £ ou 2 445 AU $.

Acer a également présenté de nouveaux ordinateurs portables de jeu Nitro pour ceux qui veulent un écran encore plus grand mais à un prix d’entrée inférieur. Disponibles en tailles 16 et 17,3 pouces, les nouveaux ordinateurs portables de jeu Nitro seront également disponibles avec les dernières puces Intel et Nvidia, jusqu’à 32 Go de mémoire DDR5 et jusqu’à un SSD PCIe Gen4 de 2 To pour le stockage. Les options d’affichage comprendront un panneau de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz sur la version 16 pouces et un écran Full HD 144 Hz ou 165 Hz ou quad-HD 165 Hz sur Nitro 17.

Les Acer Nitro 16 et 17 sont attendus en mai avec un prix de départ de 1 200 $.