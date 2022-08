Les nouveaux “officiers des monuments” se préparent à protéger l’art en temps de guerre

Six des 21 personnes de la classe actuelle d’officiers des monuments de l’armée, dont le capitaine Ruehrwein et le capitaine Wagner, sont de nouveaux officiers directement nommés. Neuf autres participants faisaient déjà partie de la Réserve de l’Armée lorsqu’ils se sont inscrits à la formation et ont soit été transférés au commandement, soit sont en voie de le faire; les six derniers sont des officiers internationaux de protection des biens culturels au sein de leurs armées nationales.

Capitaine Wagner a travaillé dans l’éducation et la sensibilisation du public pour plusieurs institutions culturelles, dont plus récemment le US Naval War College Museum. Il y a des années, à l’école doctorale, elle a dit qu’elle avait passé du temps à faire des recherches sur ceux de l’Unité des monuments, des beaux-arts et des archives de la Seconde Guerre mondiale pour sa thèse.

« Est-ce que je serais prêt à faire ça ? » se souvient-elle s’être demandé.

Dans un e-mail cette semaine, après une journée d’entraînement, elle a reconnu qu’être en uniforme “se sent toujours un peu hors du corps pour moi”. Construire des habitudes militaires comme saluer, utiliser des titres de courtoisie et enlever des chapeaux à l’intérieur a parfois semblé étranger. Et le capitaine Wagner et ses pairs devront également éventuellement passer l’un des tests de diagnostic physique de l’armée.

Mais dans ce groupe, a déclaré le capitaine Wagner, elle a trouvé son « peuple ».

“Si vous m’aviez demandé il y a cinq ans si je serais un jour dans l’armée américaine, portant un uniforme, assis dans le château Smithsonian, entouré de soldats militaires du monde entier, discutant de la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel en cas de conflit, je Je ne l’aurais pas cru », a-t-elle déclaré. “Mais nous y sommes.”

Graham Bowley a contribué au reportage.