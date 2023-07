Les nouveaux objectifs de dépenses de défense et le moment de l’admission de l’Ukraine à l’OTAN devraient dominer le sommet

Alors que le premier ministre Justin Trudeau et d’autres dirigeants de l’OTAN se dirigent vers l’est en Lituanie cette semaine pour leur sommet annuel, ils seront accompagnés d’un langage assez gonflé et d’attentes élevées.

De nombreux vétérans du circuit de la politique étrangère décrivent ce qui est sur le point de se dérouler mardi et mercredi comme un moment «pivot» pour l’alliance – peut-être le plus important depuis la fin de la guerre froide, ou même dans les près de huit décennies d’histoire de l’alliance.

Il y a un mot que personne n’a encore utilisé pour décrire le sommet : désordonné.

La réunion de Vilnius devrait consolider le retour de l’OTAN à ses racines en tant que bastion contre un Moscou à l’esprit impérial.

Mais il y a partout des rappels frappants que ce ne sera pas un moment de retour vers le futur, aussi nostalgique que cela puisse paraître – avec des généraux dépoussiérant des plans et des procédures militaires de longue date pour défendre les membres en Europe, vieux et neuf pareil.

Le monde est un endroit très différent de ce qu’il était il y a des décennies, lorsque le rideau de fer est tombé. La Russie n’est pas le seul challenger à l’horizon. La Chine et l’Iran sont considérés comme de nouvelles menaces potentielles.

L’OTAN n’est pas la même non plus. Il est plus grand et (certains affirment) plus lourd politiquement.

La Finlande a été accueillie dans l’alliance depuis le sommet de l’année dernière. Son voisin suédois, quant à lui, a été laissé dans la salle d’attente à cause des objections de la Turquie et de la Hongrie.

Les divisions au sein de l’alliance sont encore plus profondes sur un autre point d’éclair potentiel – la question de savoir si l’Ukraine obtiendra une voie vers l’adhésion à l’alliance après la fin de sa guerre acharnée avec la Russie.

Un débat de longue date sur le montant que les alliés dépensent pour leurs forces armées risque de devenir plus houleux et inconfortable, en particulier pour le Canada. Reuters a rapporté vendredi que les dirigeants de l’OTAN au sommet de Vilnius conviendront que la référence de longue date de l’alliance pour les dépenses militaires des membres – deux pour cent du produit intérieur brut d’un pays – devrait être considérée comme un « engagement durable ».

Une photo des Forces armées canadiennes montre des soldats au camp Adazi en Lettonie le 26 juillet 2022. Le premier ministre Justin Trudeau peut s’attendre à subir des pressions lors du sommet de l’OTAN au sujet des dépenses militaires du Canada. (Soumis par les Forces armées canadiennes)

Le Canada, ainsi que d’autres alliés, ont convenu lors du sommet de l’OTAN de 2014 au Pays de Galles de travailler vers l’objectif de 2 %.

« En fait, je pense que le guide ou l’objectif de 2 % est un peu une distraction », a déclaré Kerry Buck, ancienne ambassadrice du Canada auprès de l’OTAN.

« Je ne dis pas que nous n’avons pas besoin de dépenser plus pour la défense. Nous le faisons absolument. Mais ce qui est plus important, c’est de combler les lacunes en matière de capacité grâce à un approvisionnement plus rapide et plus ciblé sur ce dont le Canada a besoin en tant que membre de l’OTAN.

À l’heure actuelle, le Canada dépense 1,29 % de son PIB en crédits militaires. Le Washington Post, citant des fuites de documents du Pentagone, a rapporté le printemps dernier que Trudeau avait dit en privé à ses alliés que le Canada n’atteindrait pas l’objectif de 2 %.

De hauts responsables canadiens ont reconnu vendredi que d’intenses négociations entre alliés sur la référence étaient en cours, mais la question de savoir si le Canada est prêt à s’engager publiquement envers l’objectif révisé est discutable.

« Je pense que notre bilan en tant que gouvernement est clair », a déclaré un haut responsable du gouvernement, s’exprimant en arrière-plan. « Nous avons augmenté nos dépenses de défense de 70 % depuis 2015. Nous avons fait une série d’investissements supplémentaires.

Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec un soldat canadien lors de sa visite à la base militaire d’Adazi à Kadaga, en Lettonie, le mardi mars. 8, 2022. (Roman Koksarov/AP)

Ces investissements sont encore loin de l’objectif de l’OTAN.

« Quoi qu’il en soit, nous n’en sommes pas encore là », a déclaré Buck. Elle a déclaré que les yeux des partenaires de l’OTAN qui atteignent l’objectif, ou sont sur le point de l’atteindre, seront rivés sur Trudeau lors du sommet.

« Le Canada n’en est pas encore là, alors ils s’attendent à ce que nous disions quelque chose de plus sur les dépenses de défense.

À bien des égards, a déclaré Buck, les questions entourant les garanties de sécurité pour l’Ukraine et ses relations futures avec l’OTAN sont plus profondes que la dispute sur l’argent.

« Ils s’arrêteront avant l’adhésion de l’Ukraine, mais il sera très intéressant de voir jusqu’où ils iront avec des mesures concrètes qui rapprochent l’Ukraine de l’adhésion à l’alliance », a-t-elle prédit.

L’Ukraine a été proposée pour la première fois à l’adhésion à l’alliance par le Canada en 2008. Dans les années qui ont suivi, les dirigeants de l’OTAN – certains d’entre eux inquiets de la colère de Moscou – ont reporté l’admission de l’Ukraine.

Des médecins militaires ukrainiens donnent les premiers soins à un soldat blessé dans un point de stabilisation sur la ligne de front près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 4 juillet 2023. (Presse associée)

Orysia Lutsevych, directrice adjointe du programme Russie et Eurasie à Chatham House au Royaume-Uni, a déclaré que ce climat «d’ambiguïté stratégique» à l’OTAN a laissé l’Ukraine et la Géorgie – l’autre aspirant candidat – dans «une sorte de salle d’attente permanente pour futurs membres de l’OTAN.

Alors que les alliés de l’OTAN insistent sur le fait qu’ils enverront un signal fort de soutien politique à l’Ukraine lors du sommet, on ne sait pas à quoi cela ressemblera. Certains pays, comme la France et l’Allemagne, ont parlé d’offrir des garanties de sécurité à titre provisoire.

Mais beaucoup en Ukraine soulignent que les garanties de sécurité précédentes des alliés – notamment celles données dans les années 1990 en échange de l’abandon par Kiev de son stock d’armes nucléaires de l’ère soviétique – n’ont pas empêché Moscou d’envahir.

« Nous devons donc mettre un terme à cela et envoyer un signal très fort de l’OTAN au Kremlin que l’Ukraine et la Géorgie appartiennent à la communauté transatlantique de sécurité collective », a déclaré Lutsevych.

Le haut commandant militaire britannique, l’amiral Sir Tony Radakin, a déclaré la semaine dernière au Parlement britannique que la Russie avait perdu près de la moitié de sa capacité de combat en Ukraine – une évaluation stupéfiante avec des implications importantes pour le débat à Vilnius.

Un militaire français se tient sur un char de combat principal Leclerc lors d’un exercice conjoint franco-américain impliquant des lance-roquettes HIMARS et MLRP sur un champ de tir à Capu Midia, sur la côte roumaine de la mer Noire, le 9 février 2023. (Vadim Ghirda/Associated Press)

Les dirigeants de l’OTAN examineront les plans visant à regrouper les groupements tactiques actuellement stationnés aux frontières de plusieurs pays d’Europe de l’Est en brigades entièrement prêtes au combat. Ils examineront également des plans pour transformer jusqu’à 300 000 soldats à travers l’alliance en forces à haut niveau de préparation qui permettraient à l’OTAN de réagir rapidement à une crise.

Le témoignage de Radakin fait suite à la récente mutinerie du groupe russe de sécurité privée Wagner, dirigé par Yevgeny Prigozhin, un ancien loyaliste du président Vladimir Poutine.

« Je pense que cela met Poutine dans une position relativement faible et son régime en plein désarroi », a déclaré Seth Jones, directeur du programme de sécurité internationale au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) basé à Washington.

« Il y a clairement d’importantes luttes intestines, y compris au sein de ce que j’appellerai l’establishment informel de la sécurité. »

Un homme examine un char russe détruit exposé à l’extérieur du monastère Saint-Michel au dôme doré à Kiev, en Ukraine, le 5 juillet 2023. (Jae C.Hong/Associated Press)

Pendant des années, la Russie a fonctionné avec un établissement militaire formel tout en utilisant des entrepreneurs privés comme le groupe Wagner comme instruments informels du pouvoir de l’État. La rébellion était importante, a déclaré Jones, car elle n’était pas dirigée par un représentant de la gauche politique russe – comme le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny – mais par un ardent partisan de la droite.

« La Russie est actuellement dans une position de faiblesse, ce qui, je pense, ouvre des perspectives quant à la mesure dans laquelle l’OTAN peut en tirer parti, à la fois au sens large [and] également en Ukraine », a déclaré Jones.

Et cela nous ramène au débat sur les dépenses de défense des membres et sur la nécessité de renforcer les forces de l’OTAN en Europe de l’Est comme mesure de dissuasion.

Selon certaines estimations, il faudra trois à cinq ans à la Russie pour reconstituer ses forces. Les observateurs disent que cela a déjà commencé.

« Nous voyons un effort pour que l’armée russe essaie de se reconstituer », a déclaré Jones. Il a déclaré que bon nombre des changements que la Russie a mis en place depuis 2008 – y compris l’introduction de forces plus légères et plus mobiles – cèdent la place en réponse aux leçons apprises en Ukraine.

« Ils ont abandonné, en grande partie, leurs groupes tactiques de bataillon et construisent des divisions », a déclaré Jones. «Ils reviennent essentiellement à une armée soviétique au niveau de la division, évidemment en l’améliorant.

« Je pense donc que ce que cela pose à l’OTAN à Vilnius, c’est une série de questions sur la dissuasion. Comment dissuadez-vous ?