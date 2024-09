Les nouveaux moyeux e*thirteen Sidekick promettent d’éliminer (presque) le retour de pédale

Toutes les images et vidéos fournies par e*thirteen.

Plus tôt ce mois-ci, Singletracks a examiné de près la relation entre l’engagement du moyeu et le retour de la pédale, et aujourd’hui, il existe sur le marché un nouveau produit qui cherche à résoudre le problème une fois pour toutes. Le moyeu e*thirteen Sidekick utilise une conception à cliquet avec une zone morte réglable qui est censée éliminer « le retour de pédale dans presque toutes les situations ». Le moyeu est en développement depuis au moins sept ans et a été testé par des athlètes de classe mondiale, dont Aaron Gwin et Remy Metalier, au cours des deux dernières saisons.

Comment ça marche ?

Le Sidekick est doté de trois cliquets qui s’engagent dans une couronne dentée. e*thirteen ne précise pas le nombre de dents qu’il y a, mais selon notre calcul, il y en a 46. Un poussoir de cliquet séparé soulève les cliquets d’entraînement en place pour qu’ils s’engagent lors du pédalage, et il peut rétracter les cliquets pour la marche en roue libre. La vidéo ci-dessus montre le concept en action.

Un dispositif de réglage externe de la « zone morte » permet au cycliste de sélectionner un angle de 12°, 15° ou 18° avant que le poussoir du cliquet ne soulève les cliquets afin qu’ils puissent s’engager.

Quel est l’avantage ?

Bien que la mécanique du système soit un peu compliquée, les avantages sont assez évidents. Avec les cliquets de transmission complètement désengagés pour la conduite en roue libre, le système Sidekick génère très peu de traînée et est réputé pour être presque silencieux. De plus, e*thirteen affirme que le moyeu « élimine les claquements de la transmission et les vibrations de la chaîne en descente » et « permet un changement de vitesse plus fluide et plus silencieux ».

Le principal avantage est toutefois l’élimination virtuelle du contrecoup de pédale en descente. Comme nous l’avons indiqué dans notre récent article sur l’engagement du moyeu, le contrecoup de pédale peut se produire dans certaines situations lors d’une descente sur un vélo à suspension intégrale, car la distance entre l’essieu arrière et le boîtier de pédalier change et la chaîne du vélo force les pédales à « rebondir ». En plus de la nature saccadée de l’effet, le contrecoup limite également les performances de la suspension.

« De nombreux cyclistes sont tellement habitués au contrecoup de pédale qu’ils ne sont pas vraiment conscients de ses effets jusqu’à ce que la pédale soit retirée. Bien que tous les trajets ne produisent pas de contrecoup de pédale, ses effets sont perceptibles lorsqu’ils se produisent, entraînant une fatigue des jambes et un positionnement compromis du cycliste. »

Le tableau ci-dessus compare le temps qu’un amortisseur donné passe dans différentes parties de sa plage de débattement. Avec Sidekick, on dit que les cyclistes passent jusqu’à 50 % de temps en plus dans le « sweet spot » à mi-course, entre 11 % et 70 % du débattement.

Les conceptions à pivot élevé visent également à réduire le contrecoup de la pédale, bien que e*thirteen souligne que la conception de leur moyeu fonctionne pour éliminer le contrecoup à sa source. De nombreux coureurs professionnels ont adopté le dispositif Ochain pour lutter contre le contrecoup de la pédale et l’ont trouvé très efficace. En comparaison, le dispositif e*thirteen est censé offrir des performances similaires pour un poids et un coût global inférieurs.

Pour être clair, le Sidekick n’est pas conçu pour remplacer un moyeu à engagement élevé. Au contraire, sa conception est destinée à offrir des performances de suspension améliorées et une traînée réduite par rapport à tous les hubsqu’il s’agisse d’un engagement élevé ou faible.

Si le e*thirteen Sidekick semble clairement destiné aux vététistes de descente, avec une option mini HG à 7 vitesses disponible, la marque affirme que les vélos dotés d’un anti-squat élevé, c’est-à-dire d’une bonne efficacité de pédalage, devraient également en bénéficier. « Le moyeu Sidekick passe de manière transparente de la réduction ou de l’élimination du contrecoup de la pédale à la fourniture de la quantité d’anti-squat conçue, sans même que le cycliste ne le sache. »

Lisez les neuf (!) pages de texte à simple interligne ci-dessous pour en savoir plus sur le hub Sidekick, ou Cliquez sur le site e*thirteen pour une explication tout aussi longue et détaillée.

Le moyeu arrière e*thirteen Sidekick est vendu au prix de 599,95 $ et sera également disponible dans le cadre de la nouvelle paire de roues Grappler Sidekick Flux de la marque avec des jantes en carbone ou en aluminium.