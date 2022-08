Les nouveaux moniteurs de jeu d’Alienware obtiennent la conception Legend 2.0, s’en tiennent à 360 Hz

La sous-marque de jeu de Dell, Alienware, a annoncé deux nouveaux moniteurs haute vitesse avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 360 Hz et de nouvelles fonctionnalités de conception Legend 2.0.

Le premier est le moniteur de jeu Alienware 25 (ou AW2523HF selon son numéro de modèle) qui a été conçu en tenant compte des commentaires des joueurs professionnels. La conception Legend 2.0 a une base hexagonale plus petite pour réduire l’encombrement du bureau.

Alienware affirme que cela donne aux utilisateurs plus de flexibilité en ce qui concerne le placement du clavier et de la souris sur le bureau et, pour la première fois, le moniteur dispose d’un support de casque rétractable intégré pour plus de facilité. Comme il se trouve sur la gauche, le microphone du casque se trouve parfaitement derrière l’écran.

Le panneau lui-même est un écran IPS Full HD et offre un taux de rafraîchissement variable rapide de 360 ​​Hz, correspondant aux modèles MSI Oculux NXG253R et Asus ROG Swift PG259QNR ainsi qu’aux anciennes versions du 25 Gaming Monitor.

Il a également un temps de réponse GtG (gris à gris) de 0,5 ms et offre le support AMD FreeSync Premium ainsi que la certification Vesa AdaptiveSync. “Expérimentez des jeux sans bégaiement et sans déchirure et des graphismes cristallins, même pendant des séquences pleines d’action”, a déclaré Alienware.

Le moniteur de jeu Alienware 25 sera disponible le 7 septembre pour 399£.

Alienware

Si 25 pouces ne suffisent pas, alors peut-être que le moniteur de jeu Alienware 27 (AW2723DF) séduira par sa combinaison de « performances haut de gamme avec un design fonctionnel ».

Il s’agit à nouveau d’un moniteur de jeu IPS mais avec une résolution Quad HD plus élevée et AMD FreeSync Premium Pro ainsi que Nvidia G-Sync et Vesa AdaptiveSync.

Vous devrez vous contenter d’un taux de rafraîchissement inférieur de 240 Hz natif (qui peut être overclocké à 280 Hz) et d’un temps de réponse GtG légèrement plus lent de 1 ms.

Alienware affirme que le moniteur offre 95 % du spectre de couleurs DCI-P3 ainsi que la certification Vesa DisplayHDR 600 pour « une expérience de jeu vraiment immersive ».

Le mode créateur vous permet de basculer entre les espaces colorimétriques DCI et sRGB et d’ajuster le niveau gamma, ce qui en fait potentiellement l’affichage idéal pour le travail et les loisirs si vous êtes un designer, un photographe ou un créatif similaire.

Le moniteur de jeu 27 présente également le design Legend 2.0 dans un coloris Lunar Light comprenant un éclairage AlienFX, une ventilation à 360 degrés, une gestion améliorée des câbles et un support entièrement réglable. Comme pour le modèle 25 pouces, il y a un support de casque intégré.

Ce modèle sera disponible le 6 octobre pour 519£.