Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient offrir des mises à niveau mineures par rapport à la génération actuelle

L’analyste respecté de l’industrie, Ming-Chi Kuo, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces de nouvelle génération d’Apple comportent des mises à niveau mineures par rapport aux machines M1 Pro et M1 Max actuelles de la gamme Apple, en plus des puces mises à niveau.

Dans un post sur MediumKuo dit “La principale mise à niveau des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces n’est que l’adoption de nouveaux processeurs”, les nouvelles machines ne devant pas offrir de changements substantiels, comme prévu étant donné que le MacBook Pro a été entièrement repensé. l’année dernière, avec une encoche de style iPhone, une charge MagSafe, un écran Liquid Retina XDR, un port HDMI, etc. En savoir plus sur le MacBook Pro 2021 ici.

En raison du manque de nouvelles fonctionnalités, Kuo a réduit ses prévisions d’expédition pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de nouvelle génération, signalant qu’Apple a abaissé ses prévisions pour les nouvelles machines de 20% à 30%, avant la masse production.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.