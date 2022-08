Les nouveaux meubles de Pompéi mettent en valeur les maisons de la classe moyenne avant l’éruption du Vésuve

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les archéologues ont découvert quatre nouvelles pièces dans une maison à Pompéi remplies d’objets ménagers donnant un rare aperçu des derniers moments de la vie dans les maisons bourgeoises avant la furieuse éruption du Vésuve.

Le parc archéologique de Pompéi, l’une des principales attractions touristiques d’Italie, a annoncé samedi les découvertes récentes. Son directeur, Gabriel Zuchtriegel, a déclaré que la fouille de pièces dans une “domus”, ou maison, découverte pour la première fois en 2018 avait révélé de précieux détails sur l’environnement domestique des citoyens ordinaires de la ville.

Les découvertes ont révélé les derniers instants de la vie capturés par des meubles brisés par l’éruption en 79 après JC et objectés abandonnés à la hâte lors de la catastrophe meurtrière.

Assiettes, vases, amphores, objets en verre et en terre cuite laissés dans des coffres et des armoires, abandonnés à la hâte lors de la catastrophe.

La maison trouvée a été surnommée la Maison du Larario pour une zone d’une maison consacrée aux esprits domestiques connus sous le nom de lares.

“Une grande partie de la population de l’Empire romain était composée de personnes qui transpiraient pour leur pain quotidien mais qui étaient également soucieuses d’élever leur statut social”, a déclaré Zuchtriegel.

Au cours des dernières décennies, les fouilles se sont largement concentrées sur de somptueuses villas décorées de fresques élaborées des résidents de la classe supérieure de Pompéi. Mais l’activité archéologique dans le site tentaculaire, près de la Naples moderne, s’est de plus en plus concentrée sur la vie de la classe moyenne ainsi que des serviteurs et autres esclaves.

Zuchtriegel a noté que si la cour avait également une citerne exceptionnellement bien ornée, “de toute évidence, les ressources (financières) n’étaient pas suffisantes pour décorer les cinq pièces de la maison”. Une pièce avait des murs non peints et un sol en terre apparemment utilisé pour stockage.

Dans une chambre, les archéologues ont trouvé les restes d’un cadre de lit avec une trace de tissu de l’oreiller. Le type de lit est identique à trois lits ressemblant à des berceaux découverts l’année dernière dans une petite pièce d’une autre résidence qui, selon les archéologues, a servi de débarras et de dortoir pour une famille d’habitants asservis de Pompéi.

Les découvertes de la chambre annoncées samedi comprenaient également les restes d’un coffre en bois avec un couvercle ouvert. Bien que le poids des poutres et des panneaux de plafond qui se sont écrasés à la suite de l’explosion volcanique ait gravement endommagé le coffre, parmi les objets trouvés à l’intérieur se trouvait une lampe à huile ornée d’un bas-relief représentant l’ancienne divinité grecque Zeus transformée en aigle. A proximité se trouvait une petite table ronde à trois pieds, semblable aux tables d’appoint en vogue aujourd’hui.

L’exposition du débarras a révélé un placard en bois, son panneau arrière toujours intact, mais les étagères se sont effondrées. Les archéologues pensent que le placard avait au moins quatre portes à panneaux et contenait des ustensiles de cuisine et de la vaisselle pour la cuisine voisine. Les excavateurs ont trouvé une charnière de l’enceinte.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.