Les nouveaux mémoires de Christine Sinclair mettent en lumière le plaidoyer

Enfant, la joueuse de soccer professionnelle canadienne Christine Sinclair dit qu’elle admirait Roberto Alomar des Blue Jays de Toronto.

Elle a été tellement inspirée par Alomar qu’elle a pris le même numéro de maillot que lui – 12.

Malgré les différences dans le sport, Sinclair se souvient de l’avoir admiré, alors qu’elle menait sa propre carrière. L’histoire a bouclé la boucle alors que maintenant les jeunes femmes admirent Sinclair alors qu’elle dirige la prochaine génération d’amateurs de soccer canadiens.

Son nouveau livre publié en novembre 2022, “Playing the Long Game: A Memoir”, qu’elle et le co-auteur Stephan Brunt ont écrit, plonge dans son ascension vers la célébrité, défendant les femmes dans le sport et sa vie privée en dehors du football.

“C’est un rôle que je prends très au sérieux”, a déclaré Sinclair à l’émission Your Morning Friday de CTV à propos des jeunes femmes qu’elle inspire. “C’est agréable de voir que les temps ont changé, que les jeunes filles n’ont plus besoin d’admirer les modèles masculins et les athlètes masculins pour penser que tout est possible.”

Sinclair a fait partie intégrante des équipes olympiques de soccer du Canada, menant les femmes à une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Elle est également capitaine du Portland Thorns FC, dans la National Women’s Soccer League basée aux États-Unis, qui a terminé deuxième cette année.

Sinclair est entré dans l’histoire en janvier 2020 en devenant le meilleur buteur international au monde. Dans le Championnat de qualification olympique féminin de la CONCACAF, elle a marqué ses 184e et 185e buts internationaux, dépassant Christiano Ronaldo et Lionel Messi pour la plupart des buts internationaux marqués.

L’exploit incroyable s’est produit juste avant la pandémie de COVID-19 en mars de la même année. Les perturbations de la pandémie ont touché tous les aspects de la vie des gens, y compris le plus grand joueur de soccer du Canada.

Elle a dit que la rédaction des mémoires était “assez indolore” avec l’aide de Brunt.

“Il savait quelles questions poser… Mais honnêtement, c’était comme une thérapie. Revivre des souvenirs, revivre des histoires, le bon, le mauvais”, a-t-elle déclaré.





La partie la plus difficile a été d’écrire sur sa famille, dit-elle.

Sinclair ouvre le livre en parlant de la pandémie et de ses expériences en tant qu’athlète lorsque COVID-19 a provoqué des blocages et des restrictions, la privant des routines quotidiennes précédentes.

“C’était très difficile parce que … tout d’un coup, n’avoir rien était très difficile”, a-t-elle déclaré. Sinclair est habitué à un calendrier d’entraînement et de match rigoureux. “Ensuite, les Jeux olympiques ont été reportés, puis nous nous sommes demandé ‘est-ce qu’on va rejouer un jour ?'”

PLAIDOYER POUR LES FEMMES DANS LE SPORT

Selon un rapport de 2020 de Canadian Women & Sport, un groupe de défense des droits qui étudie la participation des femmes aux sports à travers le Canada, avant la COVID-19, une fille sur trois abandonnait le sport avant l’âge de 16 ans. C’est par rapport à une sur 10 garçons.

À mesure que les femmes vieillissent, le rapport note qu’elles sont plus susceptibles d’abandonner le sport que les hommes, avec un taux de participation de seulement 25 % entre 19 et 23 ans, contre 49 % pour les hommes. Certains obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans leur participation comprennent l’accès aux sports, la qualité, la confiance et une image corporelle négative. Parmi les autres problèmes soulevés par les répondants, mentionnons le manque de modèles positifs et d’encadrement de qualité.

« De voir des jeunes filles porter des chandails Sinclair ou des chandails (Ashley) Lawrence, c’est vraiment agréable de voir que ces jeunes filles peuvent aspirer à représenter le Canada et à jouer professionnellement », a déclaré Sinclair.

Le Canada n’a pas d’équipe de soccer professionnelle féminine, le plus haut niveau auquel les jeunes filles peuvent aspirer à l’intérieur du pays est la Ligue 1, les clubs semi-professionnels de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique

Après le match pour la médaille d’or olympique à Tokyo, les athlètes féminines canadiennes réclamaient la création d’une équipe professionnelle de soccer féminin.

“Je crois fermement que chaque opportunité qu’un jeune garçon a, une jeune fille devrait pouvoir l’avoir et cela ne doit pas nécessairement être uniquement dans le sport”, a déclaré Sinclair.

La légende du soccer canadien a déclaré qu’une de ses anciennes coéquipières, Diana Matheson, est l’une des personnes clés qui tentent d’amener le soccer professionnel au Canada.

“De toute façon, très peu de gens réussissent professionnellement, mais il n’y a pas d’options ici au Canada, ce qui est triste”, a déclaré Sinclair.

Depuis la pandémie, Canadian Women & Sport dit que cela a eu un impact sur les jeunes femmes qui retournent au sport. Le rapport indique qu’une fille sur quatre qui a participé avant les fermetures ne s’est pas engagée à reprendre le sport après la pandémie.

“Si ces filles ne reviennent pas, cela signifie que plus de 350 000 filles ne retourneront pas au sport”, indique le rapport. “C’est l’équivalent de chaque fille âgée de 6 à 18 ans en Alberta qui choisit de ne pas faire de sport.”

Selon l’organisation, favoriser un environnement où les jeunes femmes et les filles sont exposées au sport contribue à augmenter la probabilité d’un engagement tout au long de leur vie. Les parents sont la principale source d’influence pour que les filles commencent et continuent à faire du sport, suivis par l’influence des frères et sœurs, des professeurs d’éducation physique et des athlètes professionnels, comme Sinclair.

Pour le moment, Sinclair n’a pas confirmé de calendrier pour sa retraite, mais a déclaré qu’elle se concentrerait ensuite sur la défense des femmes dans le sport.

“Trouvez quelque chose qui vous passionne”, a déclaré Sinclair. “Pour moi, c’était le sport… Donnez tout ce que vous avez, et parfois ces rêves fous que vous avez quand vous étiez enfant deviennent réalité.”