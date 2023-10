Les nouveaux membres du GOP House de New York cherchent à expulser Santos avant les batailles de 2024

Cette décision vise à parer aux attaques démocrates attendues l’année prochaine, qui tenteront d’utiliser les problèmes de Santos comme un albatros pour obtenir des sièges critiques à la Chambre des représentants de l’État.

« Aujourd’hui, je présenterai une résolution d’expulsion pour débarrasser la Maison du Peuple du fraudeur, George Santos », a déclaré le représentant. Anthony D’Esposito (R.Y.) posté sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. D’Esposito, qui représente un district de Long Island voisin de Santos, a déclaré les représentants. Nick LaLota, Mike Lawler, Marc Molinaro, Brandon Williams et Nick Langworthyserait co-sponsor.

À l’exception de Langworthy, qui représente un district rouge foncé de l’ouest de New York, ils sont tous confrontés à de difficiles batailles pour leur réélection en 2024.

Cet effort est un moyen de se défendre contre les critiques selon lesquelles ils protègent Santos, qui représente Long Island et une partie du Queens et a été frappé de 10 autres accusations fédérales. , y compris le complot, dans un acte d’accusation remplaçant. Son trésorier de campagne également a plaidé coupable la semaine dernière au dépôt de faux rapports de financement de campagne pour Santos. Santos plaidé non coupable en mai pour des accusations de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de vol de fonds publics.

Santos a suggéré qu’il plaiderait également non coupable des nouvelles accusations, déclarant aux journalistes mercredi : « Je peux prouver mon innocence ».

Et il a rejeté les tentatives visant à l’évincer du Congrès, ce qui réduirait encore davantage la majorité de quatre sièges du Parti républicain.

« Ils peuvent essayer de m’expulser, mais je plains les imbéciles qui font cela et pensent que c’est l’idée la plus intelligente », a déclaré Santos. « Ils auront des élections difficiles l’année prochaine, mais ils créeront un précédent pour l’avenir. »

Les représentants Nick LaLota (à gauche) et Anthony D’Esposito parlent d’une motion visant à destituer Santos à Capitol Hill, le 11 octobre 2023. | Alex Brandon/AP

La résolution d’expulsion ne pourrait pas être adoptée rapidement. La législation ne peut pas avancer, actuellement, puisqu’il n’y a pas de président de la Chambre, après que la Chambre a adopté une motion visant à destituer le représentant. Kévin McCarthy du rôle.

Et si elle devait être votée, la résolution aurait besoin d’une majorité des deux tiers pour être adoptée.

Lorsque les démocrates ont poussé une mesure similaire en mai, après que les premières accusations ont été déposées contre Santos, la majorité républicaine a plutôt décidé de renvoyer l’affaire au comité d’éthique de la Chambre, qui n’a publiquement pris aucune autre mesure.

McCarthy, à l’époque, avait déclaré aux Républicains de New York qu’il inquiet de créer un précédent d’expulser des membres avant qu’un rapport d’éthique ait été rédigé ou qu’une condamnation ait été obtenue par un tribunal. Dans une Chambre étroitement divisée, cela a également contribué à obtenir un vote républicain fiable pour Santos.

Au-delà des accusations judiciaires, la saga des mensonges de Santos est devenue un spectacle, et les opposants politiques se sont empressés de projeter son impopularité sur ses compatriotes républicains.

Militants démocrates rassemblé devant le bureau de Molinaro à Binghamton en août, l’exhortant à expulser Santos. Molinaro et d’autres membres de la délégation républicaine de New York ont ​​publiquement critiqué Santos et l’ont appelé à démissionner. Mais McCarthy et d’autres dirigeants républicains, comme Rep. Élise Stefanikne l’ont pas fait, affirmant plutôt qu’ils préfèrent laisser le processus se dérouler.

Le bureau de D’Esposito n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais Lawler a déclaré sur CNN que les nouvelles accusations étaient la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

« Mes collègues new-yorkais et moi-même voulions laisser le temps nécessaire à l’enquête. Mais avec le plaidoyer de culpabilité de son trésorier admettant le stratagème pour lequel il a été inculpé à deux reprises pour 23 chefs d’accusation, il ne peut pas servir », a-t-il déclaré mercredi.

Le Comité de campagne du Congrès démocrate, qui injecte des ressources dans les sièges temporaires de New York, a déclaré que c’était trop peu et trop tard.

« Votre vulnérabilité croissante est-elle la raison pour laquelle vous avez changé d’avis depuis que vous avez eu pour la première fois l’opportunité d’expulser George Santos, inculpé pénalement, en mai dernier ? » » a déclaré la porte-parole du DCCC, Ellie Dougherty, dans un communiqué.

Santos lui-même n’a peut-être plus d’allié à la tête de la Chambre non plus. Alors que les républicains de la Chambre ont annoncé que le représentant. Steve Scalise a remporté un scrutin secret mercredi pour être son prochain choix d’orateur, Santos avait a publiquement apporté son soutien derrière le Rép. Jim Jordan plutôt.

Les démocrates prennent déjà des mesures, en prévision d’éventuelles élections spéciales si Santos démissionnait ou était forcé de quitter ses fonctions. L’ancien représentant Tom Suozzi s’est présenté mardi pour briguer son ancien siège du 3e district du Congrès, désormais détenu par Santos.