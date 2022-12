Les nouveaux membres du conseil d’administration du comté de DuPage célèbrent des premières historiques – Shaw Local

L’inauguration des nouveaux membres du conseil d’administration du comté de DuPage lundi soir marquera l’histoire à plus d’un titre.

Michael Childress sera assermenté en tant que premier homme noir élu au conseil du comté. Deux Américaines d’origine asiatique – Lucy Chang Evans et Yeena Yoo – commenceront leur premier mandat au conseil d’administration. Et Deb Conroy prendra ses fonctions en tant que première femme à devenir présidente du conseil d’administration du comté.

Leurs victoires décisives ont aidé les démocrates à conserver le contrôle du conseil d’administration. Ils changent également le visage de la politique du comté.

DuPage est désormais composé à 15% de Latinos, 13% d’Asiatiques et plus de 5% de Noirs, selon les chiffres du recensement américain. Et pourtant, le conseil du comté de 18 membres, y compris le poste de direction le plus élevé, est dominé par des hommes républicains blancs depuis des générations.

“La démographie a changé, et je pense que cela doit également se refléter dans le gouvernement local et au conseil du comté”, a déclaré Yoo, un démocrate d’Elmhurst. “Et j’ai travaillé très dur pour arriver à ce poste. Et j’avais tellement de volontaires, des gens qui ne s’étaient jamais portés volontaires pour une campagne politique auparavant, des gens de races différentes, beaucoup d’Asiatiques qui sont sortis du bois, et nous sommes vraiment excités par ma campagne parce que finalement il y avait quelqu’un qui, selon eux, les représentait.

Le président du Parti démocrate du comté de DuPage, Ken Mejia-Beal, a encouragé Yoo à se présenter dans le cadre d’un effort visant à recruter une liste diversifiée de candidats qualifiés.

Yoo, 43 ans, est un avocat de l’aide juridique qui représente les personnes âgées, les anciens combattants et les immigrants pour les organismes de bienfaisance catholiques. Fille d’immigrés sud-coréens, Yoo est arrivée aux États-Unis à l’âge de 2 ans, a grandi dans le Missouri et a effectué toute sa carrière juridique dans l’Illinois.

« J’ai ressenti de l’exclusion. Je me suis senti différent en fonction de mon apparence et de la façon dont je suis perçu, et malgré le fait que je parle un anglais parfait et que j’ai été éduqué ici, il y a toujours ce sentiment de, ouais, je suis différent simplement à cause de la façon dont les gens perçoivent moi », a déclaré Yoo. “Donc, pour cette raison, oui, je sens vraiment que je serai en mesure d’apporter une perspective différente au conseil d’administration qui n’a peut-être pas été là dans le passé.”

Yoo, Chang Evans, un ingénieur civil et ancien agent des services secrets, et Childress, le président de longue date du DuPage NAACP, sont devenus les meilleurs électeurs dans chacune de leurs courses au conseil de comté.

Childress s’est présenté comme le seul démocrate contre trois républicains, dont deux titulaires, dans un district de conseil de comté qui s’étend de Roselle à Elmhurst.

« Plus de 183 ans que DuPage existe, et ne jamais avoir un Noir siéger au conseil du comté, être le premier gars, cela montre beaucoup de courage, beaucoup de travail », a déclaré Childress, 66 ans, qui vit à Bloomingdale. “J’ai décidé que c’est ce que j’allais faire.”

La motivation et le jeu de terrain coordonné du parti ont contribué à le propulser au pouvoir, a déclaré Childress. Yoo a également présenté Childress à des amis du nord d’Elmhurst et a aidé au réseautage. Pendant la campagne électorale, les démocrates nouvellement élus ont déclaré qu’ils accorderaient la priorité à la prévention de la violence armée et au logement abordable.

“C’était en quelque sorte une course incroyable, où tout le monde s’est mis à contribution”, a déclaré Childress.

Il a appelé Terrell Barnes, le président de la Bloomingdale Township Democratic Organization, le « maestro » de sa campagne. Barnes lui a envoyé une «liste de marche» quotidienne pour les efforts de sortie du vote.

“J’ai traversé deux paires de chaussures”, a déclaré Childress en riant.

Il a passé 20 ans comme représentant du service à la clientèle. Il traitera le poste au conseil d’administration du comté comme un “emploi à temps plein”. Il va également prendre du recul en tant que président de la section locale de la NAACP, mais il a l’intention de dire impliqué dans l’organisation en tant que vice-président.

Childress a déclaré qu’il serait assermenté par le juge du comté de Will, Vincent Cornelius, le premier Afro-Américain à être président de l’Illinois State Bar Association.

“Ce sera une journée de fierté pour moi et ma famille”, a déclaré Childress.