Les nouveaux médicaments mettront-ils fin à la crise ?

Ceci est le deuxième d’une série en trois parties sur la crise de l’obésité. La première partie aborde une question compliquée : pourquoi le taux d’obésité continue-t-il d’augmenter malgré nos efforts pour l’arrêter ? — et peut être trouvé ici. La troisième partie montre comment les médecins et les patients peuvent améliorer le traitement et peut être trouvé ici.

5 juillet 2023 – Au milieu des années 1980, Louis Aronne s’est promené dans un laboratoire de l’Université Rockefeller où un collègue élevait des souris. « Je n’oublierai jamais ce qu’il m’a montré », a déclaré Aronne, aujourd’hui directeur de la recherche et du traitement de l’obésité chez Weill Cornell Medicine à New York. « Il avait une cage avec 10 souris, une gravement obèse et les autres de poids normal. Il a prélevé du sang sur l’une des souris maigres et l’a donné à la grosse souris.

Quand Aronne est revenue 3 jours plus tard, cette souris obèse était devenue maigre.

C’était la preuve de quelque chose qu’Aronne soupçonnait déjà : l’obésité avait des causes biologiques et n’était pas seulement un manque de volonté.