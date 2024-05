Les nouveaux médicaments contre l’obésité fonctionnent, mais c’est un dilemme lorsque les gens doivent arrêter de les prendre

Au cours des dernières décennies, Jonathan Meyers a enduré plusieurs cycles de prise, de perte, puis de reprise de poids après avoir essayé un régime céto, riche en protéines, faible en gras et restrictif en calories. «J’ai connu des hauts et des bas, mais je reprends toujours du poids», déclare Meyers, stratège numérique dans une organisation à but non lucratif environnementale.

Mais sur Zepbound – le plus récent Agoniste du GLP-1médicament à lancer – Meyers a perdu 35 livres et adore se sentir libre de la faim. Sans ce qu’il appelle le « bruit de la nourriture » – l’envie rongeante de manger – il consomme moins et bouge plus.

Mais le médicament est rare et très difficile à trouver. Meyers a même demandé à sa famille dans le Maine de lui expédier des médicaments dans des conteneurs froids à Kensington, dans le Maryland. Désormais, il ne trouve Zepbound nulle part et affirme que ses amis, sa famille et les personnes qu’il suit sur les réseaux sociaux sont tous dans le même bateau. Certains, dit-il, se sont tournés vers des pharmacies spécialisées vendant des approximations du médicament en ligne ; d’autres ont diminué leurs doses, les étirant.

De plus en plus de personnes qui ont commencé à prendre les nouveaux médicaments agonistes du GLP-1 sont désormais confrontées à la réalité de leurs limites ; les médicaments comme Wegovy et Mounjaro ont tendance à aider à une perte de poids durable uniquement pendant que les gens les prennent. Mais en raison du coût, par exemple des effets secondaires négatifs ou des pénuries d’approvisionnement, de nombreuses personnes doivent les abandonner – tout en essayant de ne pas reprendre de poids.

MPR News est votre ressource de confiance pour les actualités dont vous avez besoin. Avec votre soutien, MPR News propose à tous un journalisme accessible et courageux et une conversation authentique, sans barrières ni barrières payantes. Votre don fait une différence.

Pour de nombreuses personnes, comme Meyers, cette situation fait resurgir des angoisses familières concernant les échecs passés reposant uniquement sur l’alimentation et l’exercice.

Meyers dit qu’avant de procéder aux injections, il sentait que ses pulsions affamées finissaient toujours par l’emporter. «C’est l’élément le plus important de tout cela», dit-il. Sous traitement, il dit qu’il n’est plus préoccupé par la nourriture et qu’il peut passer devant les barres chocolatées de l’épicerie sans en attraper une.

Mais il n’est pas sûr de pouvoir garder ces pensées distrayantes à distance à long terme, sans soutien pharmacologique.

Et jusqu’à présent, les données cliniques semblent étayer les soupçons de Meyers. Une première étude a montré les patients ont retrouvé les deux tiersdu poids perdu au cours de la première année suivant l’arrêt. Nouvelle analyse a montré que 17 % des personnes étaient capables de maintenir 80 % de leur perte de poids après l’arrêt. Et même si les experts affirment que les choix de style de vie, comme l’alimentation et l’activité physique, doivent être la pierre angulaire de tout plan de perte de poids durable, ils reconnaissent également que ces changements à eux seuls ne suffisent souvent pas pour les patients obèses.

En d’autres termes : les maladies chroniques nécessitent un traitement chronique, qui n’est pas différent d’une maladie rénale ou d’un taux de cholestérol élevé. Les nouveaux traitements contre l’obésité agissent sur les différents facteurs hormonaux et métaboliques de l’obésité.

« Il serait logique qu’une fois que nous arrêtons le traitement pour ces problèmes biologiques, nous ayons une rechute », explique le Dr. Eduardo Grunvald, directeur du programme de gestion du poids à l’Université de Californie à San Diego. Il constate seulement exceptionnellement qu’un ou deux de ses patients ont arrêté les injections et pas j’ai vu l’appétit et le poids revenir.

Mais ce ne sont pas seulement des médicaments à succès : ils sont devenus un phénomène de société. Et toutes les discussions sur leur utilisation sur les réseaux sociaux et dans la culture populaire peuvent dérouter les patients, explique le Dr. Rekha Kumar, endocrinologue et ancien directeur médical de l’American Board of Obesity Medicine. Elle dit que les médias sociaux regorgent de messages de personnes prétendant utiliser des médicaments contre l’obésité à court terme, pour lancer un régime, disant : « ‘Oh, je vais juste les prendre pendant une courte période, puis arrêter.’ »

Mais Kumar dit que ces médicaments étaient destinés à médical utilisé pour traiter la maladie de l’obésité, non utilisé pour aider à la perte de poids esthétique. « Beaucoup de ces personnes dont nous entendons parler ne répondent pas réellement aux critères stricts du médicament », dit-elle.

La réaction d’une personne à prendre le médicament – ​​ou à l’arrêter – dépendra des particularités de sa biologie, de sa génétique ou de sa composition hormonale. Mais pour la grande majorité des gens, dit-elle, la biologie favorise la récupération. « En tant qu’humains, il est évolutif de vouloir stocker cette graisse et de la conserver. »

Ce potentiel de reprise de poids est un élément dissuasif majeur avec ces médicaments. Un sondage de l’organisation de recherche en santé KFF l’année dernière trouvé seulement 14% des personnesest resté intéressé par le traitement après avoir entendu que le poids avait tendance à revenir après l’arrêt.

Les fabricants de médicaments recherchent déjà des médicaments d’entretien à action plus longue.

En attendant, Kumar dit que pour ceux qui en prennent à long terme, la transition entre l’utilisation et l’arrêt des médicaments sera une réalité à laquelle de nombreux patients seront confrontés, au moins, en raison d’autres situations médicales auxquelles ils pourraient être confrontés, comme une intervention chirurgicale ou une grossesse. (À ce jour, recherche sur les femmes enceintes et les médicaments GLP1 suggèrent qu’il n’est pas lié à plus d’anomalies congénitales que l’insuline, mais le plein impact de l’exposition fœtale n’est pas encore connu. Les femmes qui ont lutté contre l’infertilité signalent des grossesses surprises après avoir utilisé des médicaments GLP1, et les sociétés pharmaceutiques préviennent qu’elles pourraient rendre les pilules contraceptives moins efficaces.)

« Il va donc y avoir des scénarios, notamment chez les jeunes, [where] nous devrons arrêter de prendre des médicaments, que cela leur plaise ou non », dit Kumar.

Que doivent faire les patients confrontés à cette situation ?

Les spécialistes de l’obésité recommandent d’élaborer des plans personnalisés avec un médecin, en diminuant par exemple les médicaments tout en renforçant les conseils diététiques.

Mais il y a aussi de nombreux changements émotionnels auxquels il faut se préparer, explique le Dr. Natalie Muthpédiatre, spécialiste de l’obésité et porte-parole de l’American Academy of Pediatrics.

Beaucoup de ses jeunes patients qui ont pris ce médicament ressentent plus d’espoir, ainsi qu’une mobilité accrue et un sentiment de contrôle. Ainsi, lorsque certains de ses patients ont récemment été confrontés à des pénuries, ils ont également été confrontés à une grande anxiété. « Ils l’ont ressenti, cela leur a manqué, ils en étaient vraiment bouleversés », dit Muth. Elle a travaillé avec les patients et leurs familles pour se recentrer sur les changements de comportement afin de gérer leur obésité au fur et à mesure de leur transition.

Jonathan Meyers, l’homme du Maryland à la recherche de Zepbound, a beaucoup d’expérience dans le genre de changements drastiques de style de vie qui lui sont nécessaires pour perdre du poids sans médicaments. Cela nécessite de suivre avec diligence chaque bouchée, en scannant tout ce qu’il mange dans une application mobile et en se limitant à environ 1 000 calories par jour, juste assez pour le laisser « absolument affamé tout le temps ».

Au lieu de cela, Meyers a choisi le mois dernier d’acheter les médicaments similaires vendus par une pharmacie composée en Floride. Il l’a fait avec la bénédiction prudente de son médecin et malgré les diverses inconnues – comme ce que contient exactement le médicament, ou comment il pourrait y réagir.

Après deux semaines de remplacement, le bilan est mitigé, dit-il. Il se sent dyspeptique, mais aussi plus affamé. « C’est un peu comme : ‘Oh, j’en veux un peu plus’, et c’est un peu difficile de repousser l’assiette. »

Il existe également de nombreuses autres incertitudes – concernant la pénurie d’approvisionnement, la fluctuation des coûts et leurs effets à long terme – mais il affirme que même ces tracas en valent la peine. « Pour moi, si j’ai des problèmes gastro-intestinaux pour le reste de ma vie, mais que je n’ai pas de crise cardiaque ou que je n’ai pas toutes les autres choses associées à l’obésité, ça va. »