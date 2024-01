Les nouveaux médicaments contre la maladie d’Alzheimer apportent de l’espoir. Mais pas de la même manière pour tous les patients.

ABINGTON, Pennsylvanie — Enveloppé dans une couverture violette, Robert Williford s’installe dans un coin tranquille d’une clinique de neurologie animée, une ligne IV délivrant un liquide incolore dans son bras gauche. L’homme de 67 ans, atteint d’un stade précoce de la maladie d’Alzheimer, reçoit sa première dose de Leqembi. Le médicament est le premier à ralentir clairement la maladie neurodégénérative mortelle qui touche 6,7 millions Américains plus âgés, même si les avantages peuvent être modestes. L’assistant social à la retraite, l’un des premiers Afro-Américains à bénéficier de ce traitement, espère que cela atténuera ses oublis afin de « rendre ma femme moins folle ».

Mais alors que Williford et ses médecins se lancent dans ce traitement, ils le font avec peu de données scientifiques sur la façon dont le médicament pourrait agir chez les personnes de couleur. Dans le essai clinique pivot pour le médicament, les patients noirs du monde entier ne représentaient que 47 des 1 795 participants, soit environ 2,6 pour cent. Pour les sites d’essai américains, le pourcentage était de 4,5 pour cent.

La proportion d’inscrits noirs était également faible pour Eli Lilly Alzheimer médicament, appelé donanemab, qui devrait être autorisé par la Food and Drug Administration dans les mois à venir. Les Noirs se maquiller plus de 13 pour cent de la population américaine.

Les données dérisoires concernant la nouvelle classe de médicaments révolutionnaires, qui éliminent une substance collante appelée bêta-amyloïde du cerveau, a déclenché un débat intense parmi les chercheurs et les cliniciens. Les médicaments – première lueur d’espoir après des années d’échec – seront-ils aussi bénéfiques pour les Afro-Américains que pour les patients blancs ?

« Ces médicaments vont-ils fonctionner chez les non-Blancs ? Et particulièrement chez les Noirs ? Nous n’avons tout simplement pas assez de données, je ne pense pas », a déclaré Suzanne E. Schindler, neurologue clinicienne et spécialiste de la démence à l’Université Washington de St. Louis. “En général, par défaut, ils fonctionneront de la même manière chez tout le monde, mais nous n’en sommes pas vraiment sûrs.”

La situation met une fois de plus en lumière l’incapacité des chercheurs à refléter le caractère de plus en plus diversifié de la population de patients aux États-Unis, et souligne les disparités marquées dans le traitement et les soins de la maladie d’Alzheimer. Les Noirs américains développent la maladie et les démences associées deux fois plus vite que leurs homologues blancs, mais sont moins susceptibles de recevoir des soins spécialisés et sont diagnostiqués à des stades ultérieurs, selon des études. C’est un problème urgent étant donné que les nouveaux médicaments doivent être utilisés tôt pour avoir un effet.

En outre, un nouveau problème déroutant semble contribuer au faible taux de participation des Noirs aux essais et alimente un débat entre experts sur le rôle de la race, de la génétique et d’autres facteurs. Pour se qualifier pour l’essai principal sur Leqembi – développé par le géant pharmaceutique japonais Eisai et la société de biotechnologie Biogen de Cambridge, Massachusetts – les participants devaient présenter des niveaux élevés d’amyloïde cérébral, une caractéristique déterminante de la maladie d’Alzheimer, et des symptômes tels que la perte de mémoire. .

Mais les scanners cérébraux ont montré que les volontaires afro-américains étaient moins susceptibles d’avoir un excès d’amyloïde que les patients blancs et étaient donc exclus de l’essai à des taux plus élevés. Selon Eisai, près de la moitié des candidats noirs n’ont pas atteint le seuil amyloïde, contre 22 % des volontaires blancs. Un schéma similaire s’est produit avec le médicament Lilly et dans certaines autres études, et impliquait parfois d’autres personnes de couleur, y compris des Hispaniques.

Les experts sont déconcertés par les résultats. Pourquoi les niveaux d’amyloïde – considérés comme un facteur clé de la maladie d’Alzheimer – seraient-ils différents chez les personnes souffrant de problèmes cognitifs similaires ?

« Est-ce la couleur de la peau de quelqu’un ? Certainement pas », a déclaré Joshua D. Grill, chercheur sur la maladie d’Alzheimer à l’Université de Californie à Irvine. « Est-ce une différence génétique ? Ou d’autres problèmes de santé, comme le cholestérol, la tension artérielle ou la santé vasculaire ? Ou est-ce autre chose que nous n’avons pas mesuré ?

Même si la biologie de la maladie d’Alzheimer est presque certainement la même quelle que soit la race, certains chercheurs affirment que les patients eux-mêmes pourraient être différents en raison de problèmes de santé sous-jacents. Certains patients noirs plus âgés diagnostiqués avec la maladie d’Alzheimer, disent-ils, pourraient en fait avoir la démence vasculaire provenant de maladies cardiaques, d’hypertension et de diabète – toutes des conditions plus répandues chez les patients afro-américains.

Le risque de lésions vasculaires pourrait également être accru par le manque d’accès aux soins de santé et par des années d’exposition au racisme, ainsi qu’à la génétique, affirment certains experts. Et de nombreux patients pourraient souffrir d’une constellation de pathologies provoquées par d’autres facteurs, ajoutent-ils.

Quelle que soit la cause, disent les experts, l’essentiel est le même : les patients qui ne présentent pas de quantités excessives de protéines cérébrales collantes ne devraient pas être traités avec des médicaments ciblant l’amyloïde, car il est peu probable que ces thérapies fonctionnent et présentent des risques substantiels, y compris potentiellement hémorragie mortelle dans le cerveau.

Mais cela fait planer le spectre d’une autre disparité. S’il s’avère qu’une proportion plus faible de patients noirs atteints de démence et d’autres personnes de couleur présentent un excès d’amyloïde, ils pourraient être laissés pour compte alors que l’industrie pharmaceutique se précipite pour développer des traitements réduisant l’amyloïde. Pour contrer cela, les experts exhortent les entreprises à accélérer leurs travaux d’autres facteurs potentiels de déclin cognitif et de développer des médicaments combinés à cibles multiples.

“Si nous ciblons uniquement l’amyloïde, nous risquons de passer à côté d’une large population potentielle qui pourrait bénéficier d’un traitement”, a déclaré Lisa L. Barnes, neuropsychologue à l’Université Rush de Chicago.

Pour l’instant, la question demeure : que devraient penser les patients noirs et leurs médecins des médicaments anti-amyloïdes ?

La réponse, disent les experts, dépend en grande partie du niveau d’amyloïde dans leur cerveau.

Il y a plus d’un an, David C. Weisman, neurologue chez Abington Neurological Associates, un grand cabinet au nord de Philadelphie qui traite des patients et mène des essais cliniques pour des sociétés pharmaceutiques, a diagnostiqué à Williford une maladie d’Alzheimer précoce. La clinique était l’un des sites de test de Leqembi.

Après que Leqembi ait reçu Avec l’approbation complète de la FDA l’été dernier, Williford a subi des tests pour déterminer s’il était un bon candidat pour le médicament. Un test – une ponction lombaire, parfois appelée ponction lombaire – a montré une teneur élevée en amyloïde dans son cerveau. Cela signifie que Williford et les patients similaires bénéficieront probablement d’un médicament anti-amyloïde, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, ont déclaré Weisman et plusieurs autres experts.

“Un cerveau est un cerveau, qu’il soit asiatique, hispanique, afro-américain ou blanc”, a déclaré Weisman. “Un patient est soit un bon candidat, soit un mauvais candidat, et Robert est un bon candidat.”

Williford, qui a passé des années à travailler auprès de familles en difficulté à Philadelphie, a commencé à avoir des problèmes de mémoire il y a quelques années, a déclaré son épouse, Cynthia Byron-Williford, 59 ans.

« On pouvait lui dire presque n’importe quoi, et il l’oublierait presque immédiatement », a-t-elle déclaré. « Si je lui demandais de préparer un sandwich au beurre de cacahuète pour notre petit-fils, il revenait trois fois et disait : « Qu’est-ce que je suis censé faire ? »

Avec peu d’options de traitement, de nombreux médecins affirment qu’ils proposeront un traitement anti-amyloïde à tout patient présentant des niveaux élevés de substance et réussissant les tests de sécurité.

Barry W. Rovner, professeur de neurologie à l’Université Thomas Jefferson de Philadelphie, a déclaré qu’il n’hésiterait pas à proposer Leqembi aux patients afro-américains dont le test était positif à l’amyloïde. Mais, a-t-il ajouté, en raison du faible nombre d’individus noirs dans l’essai Leqembi, « je dirais : ‘Écoutez, cela n’a pas été essayé chez de nombreux Noirs, donc nous ne savons pas précisément comment cela va fonctionner.’ Mais vous ne savez pas précisément comment cela fonctionnera chez n’importe qui.

Du point de vue de la recherche, « on pourrait dire qu’en tant que groupe, nous ne savons pas si les individus noirs réagissent de la même manière aux médicaments anti-amyloïdes parce que nous n’avons pas de données », a déclaré Schindler de l’Université de Washington. « Mais au niveau individuel, c’est différent. Si j’avais un patient noir positif à l’amyloïde, je le commencerais à prendre ces médicaments.

Mais certains patients noirs pourraient ne pas être à l’aise avec le médicament.

Zaldy S. Tan, directeur du centre des troubles de la mémoire du centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles, a déclaré que lorsque les patients afro-américains seront informés des risques et des avantages du Leqembi, ainsi que des rares données disponibles pour les individus noirs, certains « prendront une pause et se demander s’ils sont prêts à accepter l’incertitude » et les difficultés liées à la réception de la perfusion toutes les deux semaines et aux multiples tests de suivi.

La meilleure façon de savoir avec certitude comment les médicaments contre la maladie d’Alzheimer – et d’autres maladies – affectent différentes populations est d’avoir plus de diversité dans les essais, conviennent les experts. Mais la participation à la recherche des Noirs américains et d’autres personnes de couleur est freinée depuis des années pour plusieurs raisons.

La tristement célèbre étude de Tuskegee sur la syphilis, menée au XXe siècle, a créé une méfiance de longue date à l’égard des essais au sein de la communauté afro-américaine. Les hommes n’ont pas été traités, ont souffert et sont morts même après l’émergence d’un traitement efficace contre la bactérie.

La recherche sur la maladie d’Alzheimer, quant à elle, s’est longtemps concentrée sur les cliniques de mémoire situées dans des établissements universitaires d’élite, qui ont tendance à attirer des patients aisés bénéficiant d’une assurance maladie et d’autres ressources. Les cliniques ont servi de terrain de recrutement efficace pour les essais qui aboutissent à un recrutement majoritairement blanc.

“Nous n’avons pas réussi à rendre inclusive la recherche sur la maladie d’Alzheimer chez les Afro-Américains”, a déclaré John Morris, neurologue à l’Université Washington de St. Louis. Il y a plus de vingt ans, il a créé un conseil consultatif afro-américain au Knight Alzheimer Disease Research Center de l’école après avoir réalisé que seulement 3 % des participants à l’essai étaient noirs.