(Opinion Bloomberg) – Des enquêtes remarquablement audacieuses en langue russe sur le président Vladimir Poutine et ses proches ont été diffusées sur le Web ces derniers jours. Dans un passé pas si lointain, des choses aussi explosives auraient coûté, et ont coûté aux rédacteurs en chef leur travail et aux publications leurs moyens de subsistance. Le Kremlin considère ces enquêtes comme faisant partie d’une campagne organisée. Mais si tel est le cas, Poutine lui-même est son organisateur numéro un involontaire – non seulement parce qu’il y a beaucoup à enquêter, mais parce que sa campagne ostensiblement réussie pour contrôler les médias russes se retourne contre lui dans un environnement technologique qui a laissé Poutine loin derrière. Il doit maintenant faire face à un groupe émergent de points de vente indépendants qui sont à la fois plus agiles et moins vulnérables à la pression institutionnelle.

Jusqu’à récemment, la vie privée du dirigeant russe et de ses proches était principalement une zone interdite pour les médias russes. Les rédacteurs en chef savaient que le fait d’y entrer aurait des conséquences. En 2008, le journal Moskovsky Korrespondent a été fermé à la hâte par son riche propriétaire, Alexander Lebedev, après avoir publié des allégations selon lesquelles Poutine était sur le point d’épouser l’ancienne championne de gymnastique rythmique Alina Kabaeva et Poutine lui-même a dénoncé avec colère l’article comme un «fantasme érotique». En 2016, une série d’histoires sur Katerina Tikhonova, qui a été identifiée comme la fille cadette de Poutine par divers médias bien que le Kremlin n’ait pas confirmé son identité, et les documents liés à la Russie dans l’affaire des Panama Papers ont entraîné le licenciement des principaux rédacteurs en chef. de RBC Daily, un important journal économique russe. Le propriétaire du journal, le milliardaire Mikhail Prokhorov, a fait fouiller ses locaux commerciaux par les forces de l’ordre. Après le départ des éditeurs, la pression a cessé.

Maintenant, le tabou a été brisé de façon spectaculaire par deux sites Web qui ont émergé ces dernières années – proekt.media et istories.media. Roman Badanin, le fondateur de Proekt, était l’un des dirigeants de RBC qui a dû partir en 2016. Les fondateurs d’Istories, un collectif de journalistes d’investigation dont le chef, Roman Anin, n’aime pas être appelé rédacteur en chef, ont participé au reportage original des Panama Papers et ont partagé le prix Pulitzer 2017 décerné pour cet effort.

Proekt a tiré le premier coup de feu avec un rapport sur une femme nommée Svetlana Krivonogikh, qui est passée de son travail de femme de ménage à une position de richesse et de pouvoir en tant que propriétaire, entre autres, de la station de ski préférée de Poutine près de Saint-Pétersbourg et une participation dans Bank Rossiya, dans laquelle certains des amis proches de Poutine détiennent également des actions et où Poutine lui-même tient son compte de salaire. Le rapport allègue que Krivonogikh, qui n’a pas voulu répondre aux questions des journalistes, a une fille née en 2003 qui ressemble remarquablement à Poutine. Une analyse de ressemblance professionnelle est citée dans le rapport; Proekt ne publierait pas de photos de la fille de Krivonogikh parce qu’elle est mineure, mais les doxxers Internet ont rapidement trouvé les photos et les ont diffusées sur les chaînes Telegram pour que tous les voient. En 2003, bien sûr, Poutine était toujours marié à la mère de ses deux filles précédemment connues.

Istories a livré sa propre salve avec un article basé sur une enquête d’un an sur les courriels piratés de Kirill Shamalov, qui, entre 2013 et fin 2017 ou début 2018, était marié à Katerina Tikhonova. Les archives de courrier électronique contenaient tout, des photos de mariage et des factures pour l’ameublement de deux maisons de luxe, l’une d’elles à Biarritz, en France, aux détails d’une bonne affaire impliquant des actions du géant pétrochimique russe Sibur, qui a fait de Shamalov un milliardaire instantané. Bloomberg News a rapporté en 2018 que lorsque le mariage s’est effondré, Shamalov a également perdu la majeure partie de sa participation dans Sibur.

Proekt a ajouté l’insulte à la blessure avec une histoire sur Yury Kovalchuk, le milliardaire et ami proche de Poutine, et ses liens d’affaires avec Tikhonova, Kabaeva, Krivonogikh et Maria Vorontsova, qui a été identifiée par les médias comme la fille aînée de Poutine.

Les deux publications ont réalisé un travail d’investigation exhaustif et hautement professionnel. Aucune des allégations spécifiques dans les histoires n’a été officiellement niée (ou, d’ailleurs, confirmée). L’attaché de presse de Poutine, Dmitri Peskov, a refusé de commenter la substance des histoires, les qualifiant d ‘«attaque d’information» et ajoutant: «Nous savons plus ou moins qui organise cette activité, ce travail.»

Le problème du Kremlin est qu’il ne peut pas faire grand-chose avec cette «connaissance». Ni Proekt ni Istories n’ont de riche propriétaire ou bailleur de fonds russe. Ni l’un ni l’autre n’est officiellement enregistré en tant que média russe. Les deux peuvent facilement se déraciner et se déplacer: ce sont de petites organisations avec une poignée d’employés et de sociétés hors de Russie (en Lituanie dans le cas de Proekt et en Lettonie dans le cas d’Istories). Tous deux ont lancé des appels au financement participatif, mais tous deux reçoivent apparemment le soutien de fondations occidentales qui promeuvent le journalisme indépendant dans l’ex-Union soviétique ou le journalisme d’investigation en général.

Pour les propagandistes de Poutine, qui ont enquêté sur le financement de Proekt et de médias similaires, une relation avec ces organisations non gouvernementales est une preuve accablante de quelque chose qui s’apparente à une activité d’espionnage. Mais pour les journalistes eux-mêmes, le financement occidental est à peu près le seul moyen de soutenir leur travail dangereux en Russie. Les annonceurs et les riches sponsors russes sont hors de question car tous deux succombent trop facilement à la pression du Kremlin. Et il est difficile de s’appuyer entièrement sur le financement participatif: les comptes des organisations qui réussissent le mieux, comme la Fondation anti-corruption Alexey Navalny, sont régulièrement gelés par les autorités ou vidés par des poursuites coûteuses intentées par des alliés du Kremlin.

Un média d’investigation dans la Russie d’aujourd’hui doit être léger et difficile à cerner. Plus son empreinte dans le monde physique est petite, en particulier en Russie, mieux elle peut faire son travail – et moins il y a de zones interdites désignées pour les médias traditionnels. Les journalistes qui travaillent dans ces petites équipes mobiles et flexibles sont techniquement avertis (le site Istories dispose même d’une page où ses reporters partagent leurs connaissances des outils de visualisation, de statistiques et de programmation). Ils peuvent travailler de n’importe où et gérer des données qui ont été intentionnellement brouillées pour défier l’analyse. Ce sont des créatures d’un monde profondément étranger à Poutine, qui n’utilise pas Internet seul et semble souvent préférer la fin du XXe siècle à la version moderne de la réalité.

Dans le même temps, ils perpétuent la puissante tradition de guérilla russe qui a contribué à écraser Napoléon en 1812 et Hitler dans les années 1940. Les goûts de Proekt et Istories sont plus difficiles à combattre que les «armées régulières» des médias traditionnels, mais ils peuvent piquer plus douloureusement. Leur portée est bien sûr limitée, mais les enquêtes deviennent virales sur les réseaux sociaux, et elles ajoutent à la compréhension du grand public de la nature népotiste et mafieuse du régime. Ces connaissances accumulées ne menacent peut-être pas immédiatement l’emprise de Poutine sur le pouvoir, mais elles creusent l’écart entre son système d’une part et les jeunes, les intelligents et les défavorisés d’autre part.

Bien entendu, les reporters des projets de guérilla font leur travail à des risques personnels considérables. À tout moment, n’importe lequel d’entre eux peut faire l’objet d’une arrestation surprise, d’une tentative de planter de la drogue dans un sac à dos ou d’un appartement, une raclée apparemment aléatoire. Mais s’en tenir à la profession de journaliste en Russie a aussi longtemps entraîné ce genre de coût dans les médias traditionnels. En plaçant les anciens journaux, sites Web et autres médias sous son contrôle direct ou indirect, le Kremlin n’a pas augmenté les risques privés des journalistes, mais il a appris aux plus obstinés d’entre eux à minimiser les risques institutionnels. Maintenant, il paie un prix – du moins aux yeux de ces Russes qui gardent les yeux ouverts.

