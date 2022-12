Les nouveaux médecins travaillent aussi dur que la génération précédente, selon une étude

Une nouvelle étude de l’Université Dalhousie montre que les médecins de famille qui sont entrés dans la profession récemment n’acceptent pas moins de patients ou n’ont pas moins de contacts avec les patients que ceux qui ont commencé il y a deux décennies.

L’analyse contrecarre une idée fausse selon laquelle les médecins récemment formés pensent davantage à l’équilibre travail-vie personnelle que leurs collègues plus établis, sont moins motivés par leur carrière ou sont moins susceptibles de fournir des soins complets et continus, selon l’étude.

Les données suggèrent également des domaines où des améliorations pourraient être apportées pour accroître l’accès des patients aux soins.

L’étude, publiée lundi dans le Canadian Medical Association Journalont analysé les données de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique de 1997 à 2018.

Le volume de patients culmine en milieu de carrière

Elle a montré qu’au cours de la carrière d’un médecin de famille, il a tendance à commencer avec moins de visites de patients. Ce nombre augmente jusqu’à ce que le médecin ait environ 27 à 29 ans d’expérience, puis recommence à baisser. Cette tendance a été constante au cours de la période d’étude de 20 ans.

“Nous constatons un pic de volume vers la mi-carrière, mais cela a également été le cas des générations précédentes”, a déclaré la Dre Ruth Lavergne, l’une des auteures de l’étude et professeure agrégée au Département de médecine familiale de Dalhousie.

“Il y a donc toujours eu des changements au cours de la carrière des médecins, mais les médecins qui commencent maintenant ne travaillent pas proportionnellement moins que ceux qui ont commencé il y a quelque temps.”

La Dre Katherine Stringer, chef du département de médecine familiale de Dalhousie, a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles les médecins en début de carrière à travers les générations ont tendance à avoir moins de patients que les médecins en milieu de carrière est qu’ils apprennent à connaître leurs patients, donc peuvent passer plus de temps avec eux.

Ils doivent également ajouter les informations médicales des patients aux systèmes d’enregistrement, ils peuvent embaucher du personnel pour gérer une pratique et apprendre le côté financier de l’exploitation d’une entreprise.

“Il y a beaucoup de stress sur nos nouveaux diplômés lorsqu’ils commencent à pratiquer. Donc, en leur fournissant autant de ces soutiens que possible qui peuvent potentiellement éliminer une partie de ces stress afin qu’ils puissent ensuite se concentrer sur les contacts avec les patients, je pense que l’étude peut-être aide-t-il un peu là-bas.”

Moins de visites de patients tout au long de la carrière

Une autre constatation de l’étude est que les médecins de famille à toutes les étapes de leur carrière voient moins de patients aujourd’hui qu’il y a 20 ans en raison de la complexité croissante des soins. Il note une baisse d’environ 25%, soit entre 515 et 1 736 visites de patients par médecin et par an.

Lavergne a déclaré que cela ne signifie pas que les médecins travaillent moins. Elle a déclaré que les patients sont traités pour un plus grand nombre de conditions, ce qui pourrait signifier que la visite moyenne prend plus de temps. Les médecins de famille coordonnent également les références, l’imagerie et les laboratoires, ce qui représente un travail administratif plus chronophage.

Le Dr Leisha Hawker, présidente de Doctors Nova Scotia, a déclaré que les patients sortent également de l’hôpital plus tôt qu’auparavant, en raison de la forte demande de lits. Cela signifie que certaines questions qui seraient normalement traitées par le personnel hospitalier sont maintenant traitées par les médecins de famille.

Les gens restent chez eux plus longtemps en attendant des soins de longue durée, ils comptent donc sur les médecins de famille pour obtenir de l’aide médicale plutôt que sur le personnel des établissements de soins de longue durée.

Les longs délais d’attente pour les spécialistes signifient également que les médecins de famille peuvent continuer à s’occuper des problèmes des patients jusqu’à ce qu’un spécialiste soit disponible.

“La complexité de la médecine est tellement plus élevée qu’elle ne l’était au cours des années précédentes et cela signifie simplement que ces rendez-vous de 10 ou 15 minutes qui fonctionnaient auparavant ne fonctionnent plus vraiment en médecine familiale.”

Plus de planification de la main-d’œuvre nécessaire

Lavergne a déclaré que l’étude met en évidence la nécessité d’une planification de la main-d’œuvre. Si les médecins en début ou en fin de carrière ont tendance à voir moins de patients, davantage de soutien pourrait être offert pendant ces périodes, par exemple en utilisant des systèmes de référence plus rationalisés ou en partageant le travail administratif avec d’autres.

Offrir plus de soins d’équipe aux patients qui peuvent voir d’autres fournisseurs de services peut également aider à libérer les médecins pour voir plus de patients, a déclaré Lavergne.

Lavergne a déclaré qu’il est important que les gouvernements réfléchissent attentivement aux stratégies qu’ils utilisent pour aider à alléger la pression sur le système.

“Souvent, pendant, vous savez, des périodes de crise comme celle-ci, on essaie d’ouvrir des cliniques sans rendez-vous ou des centres de soins d’urgence, et je comprends parfaitement la motivation à le faire et que les gens ont vraiment besoin de soins d’urgence”, a-t-elle déclaré. .

“Mais si vous retirez les gens des soins longitudinaux continus et dans ces modèles de soins où vous ne voyez pas le même patient au fil du temps, cela peut ajouter à la duplication et réduire l’efficacité des services.”

Hawker a déclaré que les programmes qui associent de nouveaux médecins à des médecins sur le point de prendre leur retraite peuvent également aider les médecins en début de carrière à s’habituer au monde réel de la pratique de la médecine et à devenir plus efficaces, plus rapidement.

Ce type de programme peut également assurer une continuité transparente des soins aux patients afin qu’un nouveau médecin n’ait pas à repartir de zéro avec un patient, a-t-elle déclaré.