Les nouveaux mariés Sugandha Mishra-Sanket Bhosale envahissent Internet avec des moments amusants de «  Shaadi Ke Baad  »

Les jeunes mariés Sugandha Mishra et Dr Sanket Bhosale gagnent Internet avec leurs os amusants, que l’on peut voir dans les vidéos téléchargées par le couple avec ‘shaadi ke baad». Ils se sont mariés dans une affaire de mariage privé le 26 avril 2021, et leurs souvenirs du mariage sont à nouveau sur leurs pages Instagram à travers des photos et des vidéos.

Lundi, Sanket a partagé une vidéo dans laquelle il pouvait être vu allongé sur le lit et sa femme Sugandha lui demandant s’il voulait prendre le thé. Il répond, oui, puis elle lui demande s’il veut prendre un thé fort ou léger. La comédienne affichant le plus haut niveau d’humour, répond consciemment- « toh chai patti do chammach, awr doodh ekdum thoda sa daalna, jao». (Alors, ajoutez deux cuillères de feuilles de thé et un peu de lait, allez-y).

La vidéo était sous-titrée avec le texte «Caring Wife» et le visage avec des larmes de joie, emoji.

Une autre vidéo humoristique qui avait fait surface il y a quelques jours était celle où Sanket l’appelle « Mrs. Bhosale ». La réponse de la mariée était impertinente et audacieuse, l’appelant « M. Mishra ‘. Elle a sous-titré la vidéo comme suit: «Bhosale ka jawaab Mishra se».

Outre la chaîne de vidéos à l’esprit vif, Sugandha avait également partagé une vidéo de Sanket qui avait les larmes aux yeux et était ému à propos de leur grand jour. Il avait dit: «J’étais assez ému. Jis moment ke liye itne saal wait kiya, ce moment était enfin arrivé et me rendait sentimental. Woh khushi ke aansoon the (des rires!).

Après avoir reporté le mariage d’un an, il a finalement eu lieu, en gardant à l’esprit les protocoles COVID-19 en présence de membres de la famille proches.