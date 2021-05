Les nouveaux mariés Sugandha Mishra, le mari du comédien Sanket Bhosale ont été condamnés pour avoir enfreint les règles COVID lors du mariage | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de renommée Kapil Sharma Sugandha Mishra et son mari humoriste Sanket Bhosale se sont mariés le 26 avril 2021 dans un hôtel du Pendjab. Le mariage était une affaire privée, fréquentée par la famille et les amis proches uniquement au milieu d’une pandémie. Cependant, des rapports suggèrent qu’un FIR a été déposé contre le couple pour avoir violé les règles du COVID-19.

Selon un rapport du Times Of India, jeunes mariés Sugandha Mishra et Dr Sanket Bhosale ainsi que le directeur de la station où le mariage a eu lieu ont été réservés pour avoir enfreint les règles COVID pendant la fête.

Le duo et d’autres ont été inscrits en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes et de l’article 188 de l’IPC pour avoir enfreint les ordres officiels. Après qu’un clip vidéo soit devenu viral sur les réseaux sociaux, une affaire a été enregistrée contre le couple. Phagwara SP Sarabjit Singh Bahia a déclaré à TOI que le clip leur était parvenu mercredi et qu’ils avaient enregistré le cas.

Au milieu d’une augmentation des cas de COVID, le nombre d’invités à un mariage a été limité à 10 uniquement par le gouvernement du Pendjab.

Sugandha Mishra est une comédienne, une chanteuse et une animatrice de télévision. Elle a joué divers personnages sur scène lors de son bref passage sur «The Kapil Sharma Show» précédemment. Elle a également été vue dans l’émission de téléréalité The Great Indian Laughter Challenge.

Elle a fait ses débuts d’actrice avec Heropanti en 2014 dans un second rôle. Elle a participé à plusieurs émissions de télévision comme Dance Plus, IPL Extra Inning, Baal Veer, The Kapil Sharma Show, The Drama Company pour n’en nommer que quelques-unes.

Sanket, quant à lui, est également un comédien, un miméticien et un acteur connu. Il est célèbre pour imiter les acteurs Sanjay Dutt et Salman Khan.

Sanket Bhosale faisait partie des 10 meilleurs finalistes de Laugh India Laugh.