Les nouveaux mariés Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont superbes sur la première photo de leur réception, les fans disent « nazar naa lage »

Parineeti Chopra et Raghav Chadha laissent les fans bouche bée avec leur première photo de leur réception de mariage.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont mariés lors d’un mariage intime au Leela Palace d’Udaipur. Les fans du couple attendaient leurs photos de mariage, cependant, le couple a été occupé avec leur réception. Aujourd’hui, l’adorable photo du couple prise lors de leur réception devient virale sur les réseaux sociaux.

Un fan club de Parineeti Chopra s’est rendu sur son Instagram et a partagé une adorable photo du couple lors de leur réception. Sur la photo, on peut voir Parineeti Chopra portant un sari rose avec un chuda assorti. L’actrice a complété son look avec un collier ras du cou vert ainsi qu’une bague et des boucles d’oreilles assorties. Raghav Chadha, quant à lui, a été vu enfilant un smoking noir pour la réception.





Les fans de Raghav Chadha et Parineeti Chopra ne pouvaient s’empêcher d’adorer le beau couple et ont manifesté leur amour dans la section commentaires. L’un des commentaires disait : « Félicitations à ce couple palpitant, que Dieu vous bénisse. » Un autre a écrit : « Vous êtes tous les deux magnifiques. » Un autre a écrit : « kisi ki nazar naa lage dono ko ». Un autre fan a commenté: « Mon cœur, je ne peux pas le supporter (emoji coeur rouge). »

Le mariage de Raghav Chadha et Parineeti Chopra a été une grande affaire et a réuni de nombreuses célébrités connues comme Delhi CM Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann, Sania Mirza, Geeta Basara et Harbhajan Singh, Manish Malhotra, Pawan Sachdeva et plus encore. Cependant, la cousine de Parineeti, Priyanka Chopra, a sauté le mariage, semble-t-il, en raison d’engagements professionnels antérieurs. Karan Johar a également sauté le mariage, apparemment en raison d’une urgence familiale.

Priyanka Chopra a partagé une photo et a souhaité bonne chance à Parineeti Chopra et Raghav Chadha pour leur nouveau départ. Partageant une photo de Parineeti en train de prendre un verre en monokini, les actrices ont écrit : « J’espère que tu es aussi heureuse et contente que ça lors de ton grand jour, mon petit… je te souhaite toujours autant d’amour (emoji coeur rouge) #newbeginnings @parineetichopra @raghavchadha88.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Parineeti Chopra sera vue dans Mission Raniganj, mettant en vedette Akshay Kumar. Dirigé par Tinu Suresh Desai, le film met également en vedette Kumud Mishra et Ravi Kishan ainsi que d’autres dans des rôles clés. Le film est basé sur la vie de feu Shri Jaswant Singh Gill qui a sauvé plusieurs mineurs piégés dans des champs de charbon inondés. Le film devrait sortir en salles le 6 octobre.