Un propriétaire de RESTAURANT est devenu furieux après qu’un couple marié ait fui le pays sans payer leur facture de banquet de 7 000 £.

Moreno Priorietti et Andrae Svenja – un entrepreneur local de 40 ans et sa femme allemande de 25 ans – se sont mariés fin août à Frosinone, au sud-est de Rome.

Le couple s’est marié au bord de la piscine du lieu, avant que le restaurant – décrit comme un restaurant typique de la Ciociaria – n’organise un banquet pour ses 80 invités.

Mais lorsque le propriétaire du Ristorante La Rotonda est allé chercher l’addition le lendemain, les jeunes mariés étaient introuvables.

Le couple avait déjà versé une caution de 3 300 euros (2 859 £) et avait accepté de payer la facture finale – qui s’élevait à 8 800 euros (7 624 £), caution comprise – pour le mercredi suivant le mariage.

Cependant, les médias italiens rapportent que le marié n’a pas payé le lendemain du mariage comme il en avait convenu avec le propriétaire, Enzo Fabrizi.

Quand Enzo est allé chercher leur facture, les jeunes mariés étaient introuvables.

Le propriétaire du restaurant avait attendu jusque tard dans la soirée que le marié se présente sur place et avait même essayé de l’appeler.

M. Fabrizi a ensuite réussi à retrouver les parents du marié, qui avaient assisté à la dégustation plus tôt dans l’année, mais n’a pas non plus reçu de réponse de leur part.

Il s’est même rendu à l’adresse du couple, mais a été choqué lorsque les voisins ont déclaré que les jeunes mariés n’avaient plus eu de nouvelles depuis le lendemain du mariage.

Enzo a alors contacté la police, qui a découvert que le couple s’était rendu en voiture à Rome et s’était envolé pour Francfort, en Allemagne, après la fête.

S’adressant au MailOnline, M. Fabrizi a déclaré : « Nous avons eu une correspondance avec eux jusqu’à il y a quelques semaines et ils n’arrêtaient pas de dire qu’ils paieraient, mais aucun argent n’est arrivé.

« Au bout d’un moment, les demandes que nous leur avons envoyées pour régler la facture sont restées sans réponse, puis j’ai remarqué qu’ils avaient tous deux supprimé leur profil de Facebook.

« Pour une petite entreprise comme la mienne, 8 000 euros représentent une somme considérable et je dois régler cette facture car j’ai des fournisseurs à payer et d’autres frais généraux. »

Enzo a ajouté que cette affaire non réglée pourrait entraîner la faillite de son restaurant de fruits de mer.

Il a maintenant engagé un avocat pour l’aider à régler l’affaire et affirme même qu’il est heureux d’abandonner l’action en justice dès que le couple aura payé.

Cependant, il ne peut obtenir aucune réponse à leur sujet.

« Cela ne s’est jamais produit depuis de nombreuses années d’activité », a déclaré Enzo au journal Corriere Della Sera.

« Tout au plus, quelqu’un était en retard, mais il n’était jamais arrivé que les époux disparaissent sans avoir payé l’addition du banquet de mariage. »

Le banquet coûte environ 90 euros (77 £) par personne, tandis que les décorations – comme les fleurs – et autres extras coûtent à elles seules 400 euros (346 £).

Enzo a ajouté : « Immédiatement après [the ceremony] les invités, presque tous originaires de Ferentino et une dizaine d’Allemands, se mirent à table et le déjeuner commença.

« Ils ont mangé, dansé et bu à leur guise. Ils sont partis à 22 heures, mais ils étaient presque tous ivres. »

Enzo a même parlé au marié ce soir-là pour discuter de finances.

« Nous avons fait les calculs et il m’a serré la main et m’a dit qu’il viendrait le lendemain pour payer », a-t-il déclaré.

« Le lendemain, cependant, il a pris l’avion pour l’Allemagne. »

Cependant, M. Fabrizi ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas reçu l’argent qui lui est dû.

Il a déclaré au Corriere Della Sera : « Je ne lui donnerai pas la paix tant qu’il n’aura pas payé chaque centime.

« Je suis restaurateur depuis 40 ans et je n’ai jamais vécu une telle mésaventure. »

La police continue d’enquêter sur le sort du couple et le marié est désormais recherché pour insolvabilité frauduleuse.

