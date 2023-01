Les nouveaux mariés Athiya Shetty et KL Rahul posent pour des photos après le mariage

L’actrice Athiya Shetty et le joueur de cricket KL Rahul ont fait une apparition rayonnante pour les médias après leur mariage à Khandala aujourd’hui. Les jeunes mariés ont posé pour des photos à l’extérieur de la salle – la maison de la famille Shetty à Khandala – lundi soir. La mariée et le marié ont opté pour une palette de couleurs plus claires – Athiya était ravissante dans un lehenga brodé rose pâle et des diamants, KL Rahul portait du blanc avec un collier d’émeraude. Le mariage était une affaire privée et seuls les plus proches de la famille et des amis des mariés étaient présents.

Athiya et Rahul ont également partagé des photos de la cérémonie de mariage dans des publications correspondantes sur les réseaux sociaux. La légende du message de mariage disait : “Aujourd’hui, avec nos proches, nous nous sommes mariés dans la maison qui nous a procuré une joie et une sérénité immenses. Avec un cœur plein de gratitude et d’amour, nous recherchons vos bénédictions sur ce voyage d’unité. “

Sur la liste des invités du mariage figuraient Krishna Shroff, Diana Penty, Anshula Kapoor et Anushka Ranjan avec son mari Aditya Seal. Les joueurs de cricket Varun Aaron et Ishant Sharma, avec sa femme Pratima Singh, ont également été invités. Les cérémonies avant le mariage comprenaient un sangeet à la maison Shetty à Mumbai qui a été illuminée pour l’occasion.

Après la cérémonie de mariage, le père de la mariée Suniel Shetty a distribué des bonbons aux médias à l’extérieur du lieu du mariage, aidé par son fils Ahan. Il a confirmé que le phéras avait pris fin en disant: “Je suis maintenant un beau-père.” Une réception aura probablement lieu après l’IPL, a déclaré l’acteur.