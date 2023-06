Les nouveaux Mac Studio et M2 Ultra Mac Pro sont maintenant disponibles pour retrait en magasin car les livraisons commencent aujourd’hui

Les nouveaux Mac Studio et M2 Ultra Mac Pro d’Apple sont désormais disponibles dans les magasins Apple Store et les revendeurs agréés Apple, les livraisons des nouvelles machines commençant aujourd’hui après la WWDC23 la semaine dernière, où Apple a annoncé le nouveau matériel et la nouvelle génération M2 Ultra ébrécher.

Le nouveau Mac Studio, avec M2 Max et M2 Ultra, offre une grande amélioration des performances et une connectivité améliorée par rapport à la génération précédente. Mac Studio est jusqu’à 6 fois plus rapide que l’iMac 27 pouces à processeur Intel le plus puissant, et jusqu’à 3 fois plus rapide que la génération précédente de Mac Studio avec M1 Ultra.

Mac Pro, désormais équipé de M2 ​​Ultra, combine les performances de la puce la plus puissante d’Apple avec l’extension PCIe. Le Mac Pro est jusqu’à 3 fois plus rapide que le modèle Intel de la génération précédente. Avec jusqu’à 192 Go de mémoire unifiée, Mac Studio avec M2 Ultra et Mac Pro disposent de bien plus de mémoire que les cartes graphiques de station de travail les plus avancées.

Mac Studio commence à 1 999 $ (US) et 1 799 $ (US) pour l’éducation. Des options supplémentaires de configuration à la commande sont disponibles en ligne. Disponible dans des boîtiers tour et montés en rack, Mac Pro (boîtier tour) commence à 6 999 $ (US) et 6 599 $ (US) pour l’éducation. Mac Pro (boîtier rack) à partir de 7 499 $ (US) et 6 999 $ (US) pour l’éducation. Des spécifications techniques supplémentaires et des options de configuration à la commande sont disponibles en ligne.