Les nouveaux M2 MacBook Pro 14 et 16 et Mac mini d’Apple sont désormais disponibles

Les nouveaux Mac d’Apple, qui ont été dévoilés la semaine dernière, sont désormais expédiés dans 27 pays et régions lors de la première vague de disponibilité.

Aux États-Unis, en Europe et en Inde, entre autres, les utilisateurs ont le choix entre le nouveau Mac mini avec un processeur M2 ou M2 Pro, ainsi que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec un M2 Pro ou M2 Max. ébrécher.

Les personnes qui ont précommandé signalent que leurs nouveaux Mac ont commencé à arriver.

Pendant ce temps, le site Web d’Apple donne une estimation de livraison d’un jour ouvrable pour les nouvelles machines en Inde, en Allemagne et aux États-Unis.

Le chipset Apple M2 Pro est construit sur un nœud de 5 nm de deuxième génération et comprend 40 milliards de transistors, 20 % de plus que le M1 Pro. La nouvelle puce prend également en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée avec une bande passante de 200 Go/s. Le M2 Pro dispose de 10 ou 12 cœurs de processeur – 6 ou 8 cœurs hautes performances plus 4 cœurs haute efficacité – ainsi que jusqu’à 19 cœurs GPU.

La puce Apple M2 Max compte 67 milliards de transistors, trois fois plus que la base M2. En outre, il prend en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée (4x ce que le M2 peut gérer) fonctionnant à 400 Go/s (deux fois plus rapide que le M2 Pro). Le processeur est le même que la version 12 cœurs du M2 Pro. Le GPU est deux fois plus grand avec jusqu’à 38 cœurs, le cache L2 est encore plus grand.