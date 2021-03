Les nouveaux labels énergétiques de l’UE visent à réduire la confusion des consommateurs

De nouvelles étiquettes énergétiques sont déployées dans toute l’Europe dans le but d’aider les consommateurs à réduire leurs factures d’énergie et leur empreinte carbone.

Les nouvelles règles d’étiquetage, introduites lundi, sont conçues pour permettre aux gens de distinguer plus clairement les produits les plus économes en énergie.

Ils utiliseront désormais une échelle A à G plus simple, les quatre anciennes catégories A + supplémentaires disparaissant complètement.

«C’est une victoire pour les consommateurs de voir le nouveau label envahir enfin les rayons à travers l’Europe», a déclaré Monique Goyens, directrice générale de l’Organisation européenne des consommateurs (BEUC).

«Les organisations de consommateurs demandent depuis longtemps à l’UE de se débarrasser des classes« plus »devenues trompeuses.

«Moins d’un consommateur sur quatre a compris qu’un réfrigérateur« A + »était le moins performant du marché.

« En tant que tel, il était grand temps pour une refonte de l’étiquette qui permettrait aux consommateurs de repérer plus facilement les appareils les plus écoénergétiques et d’économiser de l’argent. »

Les nouvelles étiquettes s’appliqueront dans un premier temps à quatre catégories de produits – réfrigérateurs et congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge et téléviseurs.

Les ampoules et les lampes suivront ensuite le 1er septembre, et d’autres produits changeront dans les années à venir.

Mais pour l’instant, afin de laisser la place au développement de produits plus économes en énergie, la Commission européenne affirme que la catégorie Classe A restera vide.

«Nous nous félicitons du retour au message clair et direct adressé aux consommateurs, mais nous aurions préféré une transition plus rapide dans les magasins», a déclaré Stephen Russell, secrétaire général de l’ANEC, la voix des consommateurs européens dans la normalisation.

«Le 1er mars, seuls cinq appareils que la plupart d’entre nous possèdent à la maison recevront le nouveau label.

« Cela signifie que les consommateurs peuvent être confus, car l’ancien et le nouveau label coexisteront dans les magasins pendant un certain temps. »