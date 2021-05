Les nouveaux jets supersoniques furtifs de la RAF aideront à éliminer l’EI en Irak et en Syrie en chassant les djihadistes à des vitesses de 1200 mph

La RAF est sur le point de lancer une nouvelle gamme d’avions supersoniques furtifs afin d’aider à combattre l’EI en Irak et en Syrie.

Les F-35B Lightning II opéreront aux côtés du US Marine Corps et feront partie de six navires de guerre escortant le navire de guerre HMS Queen Elizabeth de 3,5 milliards de livres sterling lors de sa mission inaugurale.

EPA

La RAF s’apprête à lancer une nouvelle gamme d’avions F-35B Lightning II pour aider à combattre les combattants de l’EI en Irak et en Syrie[/caption]

Alamy

Il survient au milieu des inquiétudes croissantes selon lesquelles l’organisation terroriste extrémiste est à nouveau en hausse[/caption]

Le ministère de la Défense (MoD) a déclaré que les jets rapides F35B Lightning – qui peuvent voyager à des vitesses de 1 200 mph seront capables de «donner un coup de poing puissant» contre l’EI.

L’annonce s’inscrit dans un contexte de craintes croissantes que le groupe extrémiste ne ressurgisse avec un nombre important de terroristes de l’EI qui se trouveraient en Irak, en Syrie et dans d’autres endroits à l’étranger.

Le mois dernier seulement, des dizaines de personnes innocentes ont été impitoyablement tuées lorsque des militants terroristes se sont déchaînés dans la ville industrielle clé de Palma, en Afrique, considérée comme la nouvelle ligne de front de l’Etat islamique.

Cela comprenait la découverte du Britannique disparu, Philip Mawer.

Cela a incité le maréchal en chef de l’Air, Sir Mike Wigston, à affirmer pourquoi une offensive au cœur apparent des opérations est désormais nécessaire – ajoutant qu’il est sans aucun doute «l’extrémisme violent et l’idéologie toxique qui le sous-tend est toujours enracinée» dans la région.

Il a déclaré: « Je suis absolument clair dans mon esprit que ce que nous faisons chaque jour est de rendre les rues du Royaume-Uni plus sûres. »

Le célèbre escadron «Dambusters», ou 617 Squadron, est prêt à exploiter les jets pour soutenir les opérations de contre-EI en Irak et en Syrie.

PA: Association de la presse

Les jets ultra-rapides F35B peuvent voyager à des vitesses de 1200 mph[/caption]

Getty

Ils accompagneront le navire de guerre HMS Queen Elizabeth de 3,5 milliards de livres sterling dans sa mission inaugurale.[/caption]

Alamy

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il serait en mesure de « donner un coup de poing puissant » contre l’EI[/caption]

Au total, huit avions de chasse furtifs F35B de la RAF et 10 avions de combat furtifs F35B du Corps des Marines des États-Unis seront exploités à bord du HMS Queen Elizabeth.

Ils se dirigeront vers l’Asie accompagnés de six navires de la Royal Navy, d’un sous-marin, de 14 hélicoptères de la marine et d’une compagnie de Royal Marines.

Parlant de l’opération à venir, Sir Mike a déclaré: «Nous allons mener des opérations à l’appui du gouvernement irakien et continuer à nous battre contre eux dans leur sanctuaire où, sinon, ils menaceraient les rues du Royaume-Uni et de notre alliés.

«C’est quelque chose que la puissance aérienne fait maintenant très efficacement depuis 2014 et la Royal Air Force a joué un rôle considérable dans ce succès.»

En 2019, Gavin Williamson a confirmé que les redoutés chasseurs Typhoon de la RAF avaient achevé une mise à niveau massive de 425 millions de livres sterling, notamment en les armant de missiles de croisière Storm Shadow dévastateurs.

Il faisait référence aux jets F35B sur l’état de l’équipement de départ qui comprend des capteurs avancés, des systèmes de mission et une technologie furtive – leur permettant d’effectuer des tâches de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

Il a également été révélé que les jets avaient également des capacités en « mode bête », ce qui signifie que les machines de guerre sont équipées d’une puissance de feu stupéfiante de 22000 lb, y compris des bombes guidées par laser Paveway.

Le ministre des Forces armées, James Heappey, a déclaré que les avions de combat furtifs qui se joignaient à la lutte contre l’EI étaient «la Grande-Bretagne mondiale en action».





Il a déclaré: «Les jets F35B Lightning auront un puissant coup de poing contre l’EI et les aideront à les empêcher de reprendre pied en Irak.

«C’est un excellent exemple de l’action des forces armées britanniques avec nos alliés pour faire face aux menaces persistantes dans le monde.»