Les nouveaux jets pour les voyages officiels n’auront pas de cabine privée pour le PM

Les voyages du premier ministre vont devenir un peu moins exclusifs après que deux nouveaux jets se sont joints à la flotte de transport de l’Aviation royale canadienne cet été.

L’année dernière, l’armée de l’air a acheté deux Airbus A-330 d’occasion à Kuwait Airways.

Les gros porteurs remplaceront les Airbus A-310 de l’ARC des années 1980, qui sont utilisés pour les voyages du Premier ministre à l’étranger et pour le transport du personnel militaire.

Les A-310 deviennent de plus en plus difficiles à entretenir à mesure qu’ils vieillissent; la flotte originale d’Airbus A-310 a été achetée par le gouvernement Mulroney au début des années 1990.

Le Premier ministre Stephen Harper monte à bord d’un Airbus A-310 militaire alors qu’il part pour un voyage de huit jours en Europe le 11 juin 2013 à Ottawa. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Les A-330 sont plus grands que les A-310 et ont une portée beaucoup plus longue.

Pour mettre les avions en service le plus tôt possible, le gouvernement fédéral a déclaré qu’il conservait les sièges de l’avion tels que les Koweïtiens l’avaient commandé « pour une période intérimaire », ce qui ne laisse aucune place à la cabine privée du Premier ministre.

Lorsque CBC News a posé des questions sur l’intérieur de l’avion, le ministère de la Défense nationale (MDN) a cité un message sur le compte LinkedIn du ministère :

« Ces deux premiers avions, fabriqués à l’origine en 2015, conserveront leur configuration de cabine commerciale pendant une période intérimaire pour effectuer des opérations de transport aérien de fret, de troupes et de passagers. »

Cette image du site Web de Kuwait Airways montre un siège de première classe avec un lit inclinable dans l’un de ses avions A330-200. (Koweït Airways)

Le nouvel A-330 pour les voyages officiels comprendra certaines fonctionnalités non disponibles sur l’A-310.

Il disposera de toilettes accessibles – une bonne nouvelle pour les personnes à mobilité réduite et les passagers qui doivent se changer en tenue de travail ou en équipement de protection avant d’atterrir. Les journalistes qui voyagent avec le Premier ministre seront soulagés de trouver pour la première fois des prises de courant individuelles et des connexions USB à leur siège.

L’Airbus A-330 est utilisé dans ce pays par Air Canada et Air Transat depuis 1999. L’intérieur de l’avion semblera très familier aux Canadiens qui voyagent en classe affaires.

Kuwait Airways a exploité les jets avec 17 sièges en première classe, 30 en classe affaires et 165 en classe économique. Les compagnies aériennes canadiennes utilisent une disposition des sièges beaucoup plus dense.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables du MDN ont confirmé que l’un des deux premiers avions à arriver recevrait le même schéma de peinture rouge, blanc et bleu que celui utilisé pour le trajet actuel du Premier ministre – un Airbus A-310 connu sous le nom d’Airbus 01.

L’Airbus 01 a été construit à l’origine pour Wardair ; après une fusion avec Canadian Airlines, elle a été déclarée excédentaire et vendue.

REGARDER: Faites une visite de 2004 de l’avion du Premier ministre

Tournée 2004 de l’Airbus du Premier ministre L’équipage de l’ARC a fait visiter aux médias le compartiment du PM après que Paul Martin est devenu le premier premier ministre à utiliser l’avion pour des voyages officiels.

Lorsqu’il est entré en service auprès du gouvernement canadien, l’intérieur de l’avion a subi une transformation VIP pour les voyages officiels qui comprenait un compartiment privé de style ferroviaire avec un lit et une simple douche. L’intérieur repensé a également ajouté des tables de banquette de style restaurant, qui sont devenues populaires pour les briefings en vol.

Le Royaume-Uni, l’Australie et la France exploitent également l’A-330 pour les voyages officiels de haut niveau.

La France a choisi un intérieur cloisonné et haut de gamme, tandis que le Royaume-Uni a opté pour des sièges en classe affaires.

L’ARC souhaite acquérir six A-330 au total au cours des prochaines années. Le gouvernement fédéral n’a pas confirmé qu’il achète les quatre autres.

Le MDN dit qu’après que les deux avions livrés cet été auront passé quelques années en service, ils seront renvoyés en Europe pour être réaménagés en avions-citernes qui transportent également des passagers.

L’ARC a besoin de pouvoir se ravitailler en vol pour étendre l’autonomie de ses CF-18 et de ses futurs aéronefs.

Les A-310 ont été modifiés pour transporter du fret – de grandes portes cargo ont été coupées sur le côté des fuselages et les planchers de la cabine ont été renforcés.

Le MDN a dit que cela ne sera pas nécessaire avec le nouvel avion.

« L’A330 dispose d’un espace de chargement suffisant sous le pont principal pour que le fret ne soit pas chargé sur le pont principal. Cet espace du pont principal est réservé au transport de passagers », a déclaré Dan Lebouthillier, responsable des relations avec les médias du MDN.

Pour des raisons de sécurité, le premier ministre et le gouverneur général sont interdits de vol commercial. Mais l’avion officiel du Premier ministre est un ballon de football politique depuis des décennies.

Après que l’armée a acheté la flotte d’Airbus en 1992 et que le gouvernement Mulroney a dépensé 56 millions de dollars pour convertir un avion en transport VIP, le chef libéral de l’époque, Jean Chrétien, l’a qualifié de « Taj Mahal » volant et a refusé de voler à bord après être devenu premier ministre. ministre.

Ses successeurs – Paul Martin, Stephen Harper et Justin Trudeau – ont utilisé le jet pour la plupart de leurs voyages internationaux.

Chrétien a ensuite cédé et a volé avec Harper, alors premier ministre, dans l’avion VIP pour les funérailles de Nelson Mandela en 2013.

REGARDER: Quatre premiers ministres se rendent aux funérailles de Nelson Mandela