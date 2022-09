Les nouveaux iPhones et montres Apple d’Apple mettent l’accent sur la sécurité

Apple a créé une expérience utilisateur qui vous montre où pointer votre téléphone pour rester connecté à un satellite lorsqu’il se déplace. Vous pouvez répondre aux questions sur l’urgence via l’interface, envoyer des SMS ou vous connecter à un service d’urgence via un centre relais.

Apple a également annoncé une nouvelle fonctionnalité de détection de collision pour l’iPhone 14 et les nouveaux utilisateurs d’Apple Watch Series 8, Apple Watch SE et Apple Watch Ultra. Il s’appuie sur la détection de chute d’Apple qui était déjà disponible dans les modèles Apple Watch.

C’est une fonctionnalité que nous avons déjà vue dans d’autres appareils, comme certains téléphones Pixel de Google, mais c’est la première fois que nous la voyons dans les produits Apple.

La détection de collision peut identifier les collisions frontales, latérales, arrière et de capotage dans les types de véhicules les plus populaires, et la fonction ne fonctionne que lorsque vous conduisez. En cas d’urgence, Crash Detection vous connectera automatiquement aux services d’urgence, fournira votre emplacement et informera vos contacts d’urgence.

Caractéristiques de sécurité des sports extrêmes