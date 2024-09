Les nouveaux iPhones aux couleurs acidulées sont disponibles en bleu outremer, bleu sarcelle et rose

Si vous aimiez les teintes tropicales si cool qu’elles en font un véritable hot de Miami Vice dans les années 1980, votre heure est venue (de retour). Lors de l’événement Apple de lundi, la société a annoncé que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seront disponibles en blanc et noir (ho-hum) ainsi qu’en bleu sarcelle (vert menthe), rose (et est-ce vraiment un rose vif) et outremer (une couleur bleu océan).

En savoir plus: Suivez notre blog consacré aux événements Apple Live

Les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Plus auront une bosse de caméra arrière redessinée qui aligne les capteurs verticalement, ce qui devrait les rendre capables d’enregistrer des vidéos spatiales pour les visionner sur le casque Vision Pro d’Apple.

Vous souhaitez précommander les derniers appareils Apple ? Nous rassemblons les meilleures offres d’iPhone 16, d’Apple Watch Series 10 et d’AirPods 4 au lancement.

Ils disposeront également d’un bouton d’obturateur d’appareil photo dédié, qu’Apple appelle le contrôle de l’appareil photo. Il existe également un bouton d’action qui vous permet de définir des raccourcis pour ouvrir des applications ou des tâches spécifiques.

Les nouveaux téléphones Apple seront disponibles en précommande le 13 septembre et disponibles en magasin à partir du 20 septembre. Nous rassemblons les meilleures offres iPhone 16, Apple Watch Series 10 et AirPods 4 au lancement.

Plus d’informations sur l’événement Apple

Parmi les nouvelles couleurs, le bleu outremer brillant et profond a suscité très tôt un certain buzz social.

Mais les couleurs cool ne suffiront peut-être pas à convaincre tout le monde de débourser des centaines de dollars pour un nouveau téléphone.

« L’Ultramarine est allumé🔥 mais mon 14 pro max est toujours impeccable… alors j’attendrai la 17e génération alors mdr, » a écrit un autre utilisateur X.