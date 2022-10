Les nouveaux iPad Pros et iPad (2022) arrivent dans les magasins aujourd’hui

Aujourd’hui, l’Apple iPad Pro (2022) (à la fois 11″ et 12,9″) et le nouvel iPad (2022) sont en vente dans 28 pays. Ils sont disponibles via Apple.com, bien sûr, ainsi que les principaux détaillants de ces régions.

L’iPad Pro 11 (2022) commence à 800 $ pour le modèle Wi-Fi (128 Go) et 1 000 $ pour la version avec connectivité cellulaire. Options de stockage jusqu’à 2 To si vous en avez le budget. Notez qu’Apple peut prendre votre ancien iPad et vous accorder un crédit en magasin pour l’achat des nouveaux modèles.











Les Apple iPad Pro 11 et 12.9 (2022) sont maintenant en magasin

Le plus grand iPad Pro 12.9 (2022) commence à 1 100 $ (Wi-Fi, 128 Go) et vous pouvez avoir une ardoise 5G pour 1 300 $ (encore 128 Go). Celui-ci a les mêmes options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

Étant donné que les nouveaux Pros ont les mêmes dimensions que les modèles 2021, ils prennent en charge le même Magic Keyboard. Vous pouvez en acheter un pour 300 $ pour la tablette 11 pouces et 350 $ pour la tablette 12,9 pouces.

Vous pouvez également obtenir un Apple Pencil (2e génération) pour 130 $ – les nouveaux Pros sont capables de le détecter à courte distance, permettant à l’utilisateur de survoler des éléments dans les applications et d’obtenir des interactions supplémentaires. Voici une démo rapide :





Le nouvel Apple iPad (2022) démarre à un prix plus élevé que son prédécesseur, 450 $ pour une ardoise de 64 Go. Cependant, l’ancien modèle de 9e génération est toujours disponible à son prix d’origine de 330 $. Le nouveau modèle a un chipset plus rapide qui prend également en charge la 5G – cette option commence à 600 $. La tablette de 9e génération n’a qu’une connectivité 4G (à partir de 460 $).











L’iPad (2022) est désormais disponible dans 28 pays

Notez que le modèle 2022 prend en charge l’ancien Apple Pencil de première génération, qui a besoin d’un port Lightning pour se recharger, tandis que la tablette elle-même dispose d’un port USB-C. Apple inclut désormais un adaptateur dans la boîte du crayon (100 $), mais si vous avez déjà un crayon de première génération que vous souhaitez utiliser, vous pouvez vous procurer uniquement l’adaptateur pour 9 $.

Un autre accessoire que vous voudrez peut-être regarder est le Magic Keyboard Folio à 250 $ (disponible uniquement en blanc).

PS. ces nouvelles tablettes sont toutes livrées avec un câble USB C vers C et un adaptateur 20W (contrairement aux iPhones).