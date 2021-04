Nous savions que les nouveaux iPad Pro auront un chipset similaire au M1, mais ce n’est pas seulement similaire, c’est les M1. Par rapport à l’A12Z, les performances du processeur sont en hausse de 50%, le GPU est 40% plus rapide. Vous pouvez configurer cette tablette avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage (le stockage est également deux fois plus rapide que sur la génération précédente).

Et pour rendre ces tablettes encore plus informatisées, vous obtenez un port Thunderbolt. Il a une vitesse de transfert maximale de 40 Gbit / s et vous permet de connecter des moniteurs externes d’une résolution allant jusqu’à 6K ainsi qu’un stockage externe ultra rapide. Et si vous avez en quelque sorte 10 Gigabit Ethernet, il peut également le gérer.

Bien que vous puissiez connecter un écran externe, vous pourriez avoir du mal à détacher vos yeux de l’écran de l’iPad – les rumeurs étaient justes, Apple a équipé l’iPad Pro 12.9 d’un panneau mini-LED (le modèle 11 pouces utilise toujours un écran LCD ordinaire) .

Il l’appelle l’écran Liquid Retina XDR, similaire au moniteur de bureau Pro Display XDR. Il est super lumineux, culminant à 1600 nits et atteignant une luminosité de 1000 nits en plein écran. Et il prend en charge tous les formats d’imagerie de haute qualité (HDR10, Dolby Vision, HLG).

Le cœur de la mini-LED est le nouveau rétroéclairage, qui se compose de 10000 minuscules LED regroupées en 2500 zones de gradation locales (à titre de comparaison, le précédent iPad Pro 12.9 ne comptait que 72 LED).

Le 11 « et le 12.9 » ont tous deux ProMotion, c’est-à-dire un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le panneau de 11 pouces est cependant de la vieille école Liquid Retina, ce qui signifie une luminosité maximale de 600 nits seulement. Cependant, il prend toujours en charge True Tone et utilise la gamme de couleurs DCI-P3.

Bien qu’ils puissent rivaliser avec certains ordinateurs de bureau en termes de performances, les iPad Pro sont toujours des produits mobiles et ils disposent désormais d’une connectivité 5G en option, une première pour la série. Aux États-Unis, cela inclut mmWave, qui peut atteindre 4 Gbit / s dans des conditions idéales. Les ardoises 5G ont une eSIM, vous pouvez donc vous inscrire rapidement à un nouveau plan.

Les nouveaux iPad Pro disposent d’une caméra TrueDepth mise à jour avec un capteur 12MP et un objectif ultra grand angle. Son champ de vision de 122 ° active une fonction appelée Center Stage – lors d’un appel vidéo, la tablette peut effectuer un zoom avant et un panoramique pour vous maintenir au centre de l’image. Et si quelqu’un d’autre s’assoit à côté de vous, il effectuera un zoom arrière pour que vous soyez tous les deux dans le cadre.

La double caméra à l’arrière a ses propres améliorations. Il dispose toujours d’un module principal de 12 MP et de modules ultra-larges de 10 MP, ainsi que d’un scanner LiDAR. La plupart des améliorations proviennent en fait du FAI et du NPU plus rapides trouvés dans le chipset M1. Ils activent Smart HDR 3 et dans des conditions de faible éclairage, le LiDAR facilite la mise au point automatique. La tablette peut également insérer des images numériques et les conserver en arrière-plan pour créer des environnements virtuels impressionnants.

Le Magic Keyboard est désormais également disponible en blanc







Le Magic Keyboard est désormais également disponible en blanc

Le nouvel Apple iPad Pro 12.9 commence à 1100 $, la connectivité 5G coûte 200 $ en plus. Le plus petit modèle de 11 pouces commence à 800 $ Notez que la capacité de la RAM est liée au choix du stockage. Vous trouverez ci-dessous une ventilation plus détaillée des prix:

iPad Pro 12.9 iPad Pro 11 nous Royaume-Uni UE DANS nous Royaume-Uni UE DANS 128 Go 1 100,00 $ 1 000 £ 1 200 € 100 000 ₹ 800,00 $ 750 £ 870 € 72 000 ₹ 256 Go 1 200,00 $ 1 100 £ 1 310 € 109 000 ₹ 900,00 $ 850 £ 990 € 81 000 ₹ 512 Go 1 400,00 $ 1 300 £ 1 530 € 127 000 ₹ 1 100,00 $ 1 050 £ 1 210 € 99 000 ₹ 1 To 1 800,00 $ 1 650 £ 1 970 € 163 000 ₹ 1 500,00 $ 1 400 £ 1 650 € 135 000 ₹ 2 To 2 200,00 $ 2 000 £ 2 410 € 199 000 ₹ 1 900,00 $ 1 750 £ 2 090 € 171 000 ₹ + 5G + 200,00 $ + 150 € + 170 € + 14 000 ₹ + 200,00 $ + 150 € + 170 € + 14 000 ₹

