Les nouveaux iPad Pro et iMac avec M1 seront disponibles le 21 mai, révèle un détaillant britannique

La crise mondiale des puces ne cesse de s’aggraver, et on dit depuis longtemps qu’Apple est affecté dans la production de ses nouveaux appareils. Exemple: les nouveaux iPad Pro 11 et 12.9 et le nouvel iMac avec M1 que la société a annoncé lors de l’événement de printemps de la semaine dernière sont en précommande plus tard que les nouveaux appareils après un événement Apple.

Et dans un mouvement qui est très inhabituel, Apple n’a en fait révélé aucune date de sortie officielle pour aucun de ces trois produits. Heureusement, un détaillant tiers britannique, John Lewis, s’est montré à la hauteur et nous a donné la date à laquelle nous nous attendions.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, les nouveaux iPad Pro (et le nouvel iMac avec M1) seront disponibles le 21 mai. C’est un vendredi, donc c’est logique – Apple aime les lancements du vendredi. C’est assez éloigné de la date de début de pré-commande du 30 avril, mais comme nous l’avons dit ci-dessus, vous pouvez probablement blâmer la pénurie mondiale de puces pour cela. De même si vous voulez un nouvel iPad ou iMac et que vous n’en trouvez pas en stock pendant un certain temps.

