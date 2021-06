Les nouveaux frais de Venmo pour les biens et services pourraient nuire aux petites entreprises

Venmo change la façon dont ses frais fonctionnent. Le nouveau modèle n’affectera pas tout le monde, mais si vous utilisez votre compte personnel Venmo pour votre activité secondaire, il est sur le point de devenir plus cher.

La société a récemment déclaré à ses utilisateurs qu’elle serait bientôt en mesure d’ajouter une étiquette « biens et services » aux paiements envoyés vers d’autres comptes personnels (cela différencierait ces paiements des transactions financières personnelles, comme rembourser un ami pour le dîner). En d’autres termes, cela permet à un acheteur de signaler une transaction commerciale avec un vendeur qui n’a pas de compte Venmo Business. Cela signifierait que Venmo déduira automatiquement 1,9% de la transaction, plus 10 centimes, de l’argent envoyé au vendeur, et l’acheteur sera éligible au programme de protection des achats de Venmo. Certains achats effectués via les comptes Venmo Business ont déjà accès à ce programme.

Venmo affirme que son nouveau système est destiné à protéger les acheteurs et les vendeurs. Mais les vendeurs qui seront touchés par ces nouvelles règles affirment que Venmo nuit à leur relation avec leurs clients et rend plus coûteux leur exploitation sur la plate-forme. Maintenant, les vendeurs essaient de comprendre les prochaines étapes, et certains envisagent de quitter l’application pour de bon.

« Alors que Venmo a introduit de nouvelles expériences, nous avons également constaté une demande croissante des consommateurs sur le marché pour une solution sûre et facile qui permet aux gens d’acheter et de vendre d’autres articles ou expériences qui peuvent sortir du cadre commercial traditionnel », un porte-parole de la société a déclaré à Recode.

Le programme de protection des achats de Venmo, comme expliqué dans le contrat d’utilisation mis à jour de Venmo, exigera que les vendeurs utilisent un compte personnel pour conserver la documentation sur les ventes. Si un client ne reçoit pas ce qu’il a payé ou s’il est très différent de ce qu’il a commandé, Venmo peut intervenir et effectuer un remboursement. Le nouveau contrat d’utilisation entre en vigueur le 20 juillet et donne plus de pouvoir aux acheteurs de Venmo. Mais cela attribue également beaucoup plus de responsabilités aux vendeurs et représente un éloignement de la nature occasionnelle longtemps associée aux transactions Venmo.

Pour les petites entreprises et les personnes ayant des concerts parallèles qui sont devenues dépendantes de Venmo, les changements de politique compliquent leurs transactions – et leur coûteront potentiellement beaucoup d’argent en nouveaux frais. Maintenant, les vendeurs essaient de comprendre comment s’adapter aux nouvelles règles. Certains pourraient mordre la balle et accepter les nouveaux frais. Mais d’autres envisagent d’autres options, comme inciter les clients à ne pas taguer transactions en tant que « biens ou services ». Certains peuvent abandonner complètement Venmo et se tourner vers d’autres applications de paiement.

Merde @Pay Pal et baise @Venmo. Il est temps de trouver une nouvelle façon de traiter les transactions. Sérieusement… qu’est-ce que c’est que ces frais nouveaux et augmentés ?! Ils sont tout aussi mauvais que le marché de la crypto maintenant ! Comme s’ils ne gagnaient pas déjà assez d’argent ?! Absolument dégoûtant… – SYNTHWERK (@synthwerkmusic) 27 juin 2021

Certains de ces vendeurs semblent penser que la nouvelle fonctionnalité de Venmo est moins une question de commodité que de répression. Dans le passé, Venmo a suspendu ou résilié des comptes personnels suspectés de vendre des biens et services ; maintenant, il semble chercher des moyens de gagner de l’argent grâce à ces ventes. Le changement a frustré les vendeurs, dont certains se sont tournés vers les réseaux sociaux médias à se plaindre à propos des changements, accusant l’entreprise d’essayer d’augmenter ses bénéfices en imposant des frais aux personnes ayant des difficultés secondaires et aux petites entreprises.

Venmo soutient que le nouveau système est destiné à permettre des protections pour les transactions entre acheteurs et utilisateurs qui ne peuvent vendre des biens et services qu’occasionnellement. Dans un article de blog publié lundi, la société a noté que de nouvelles protections de paiement signifieront que les vendeurs ont droit à des protections dans les cas où, par exemple, un acheteur prétend qu’il n’a pas reçu quelque chose pour lequel il avait payé mais que le vendeur peut prouver qu’il a envoyé il. Le nouveau système de Venmo imite l’approche déjà en place chez Paypal, qui a acquis Venmo en 2013.

Il reste à voir comment les nouveaux frais de Venmo affecteront les petits commerçants, qui ont moins d’un mois pour se préparer. Néanmoins, les changements apportés à la plate-forme surviennent alors que de nombreuses applications de paiement différentes, notamment CashApp, Zelle et Shopify, continuent de se faire concurrence pour les transactions. Les nouveaux frais rappellent également que les entreprises peuvent attirer de nombreux utilisateurs avec une plate-forme facile à utiliser, uniquement pour changer les règles par la suite.