Les nouveaux foyers Solo Stove 2.0 ajoutent un cendrier amovible et cela me rend heureux

Les foyers sont parmi les meilleurs foyers sans fumée, et bien qu’ils fonctionnent très bien et que leur construction en acier inoxydable leur donne un aspect élégant, ils ont un défaut : ils ne sont pas si faciles à nettoyer. Cependant, cela change avec l’arrivée du nouveau qui sont disponibles dans les trois mêmes tailles – Ranger 2.0 (petit), Bonfire 2.0 (moyen) et Yukon 2.0 (grand) – et ont un cendrier amovible, une caractéristique absente des modèles 1.0.

J’ai testé le modèle Bonfire 2.0 de taille moyenne, et l’allumage des feux a été un jeu d’enfant – les foyers 2.0 ont la même technologie de circulation d’air à 360 degrés qui permet un feu sans fumée – et à l’extérieur, le foyer 2.0 a le même aspect comme la version 1.0. La différence est à l’intérieur : une fois votre feu éteint et complètement refroidi, il vous suffit de retirer la grille au-dessus de la poêle, qui récupère la majorité des cendres, puis de retirer la poêle elle-même et de vider les cendres restantes (vous n’avez plus retourner le foyer pour enlever les cendres). Un peu de cendre plus fine peut se retrouver au fond du bassin du foyer après avoir retiré la casserole, mais c’est facile à enlever avec un chiffon humide ou une serviette en papier.

David Carnoy/CNET



Lire la suite: Meilleurs foyers pour 2022

Hélas, si vous possédez déjà un foyer Solo Stove 1.0, vous ne pouvez pas acheter le nouveau cendrier amovible pour celui-ci. “Il n’y a aucun moyen de moderniser le foyer 1.0 pour avoir un cendrier amovible”, m’a dit un représentant de Solo Stove. C’est malheureux, mais c’est certainement une bonne chose que Solo Stove ait enfin livré la fonctionnalité la plus demandée par ses utilisateurs.

David Carnoy/CNET



Voici les prix des nouveaux modèles Solo Stove 2.0 :

Et notez qu’avec l’arrivée de la version 2.0, les modèles 1.0 sont tous en promotion si vous pouvez vous passer du cendrier :

Éventuellement, nous devrions voir des réductions sur la version 2.0, mais pour l’instant, vous devrez payer le plein tarif pour obtenir le cendrier. Mais au moins Solo Stove a baissé les prix catalogue des nouveaux modèles 2.0 par rapport aux originaux, et je pense que le cendrier est une mise à niveau suffisamment importante pour dépenser la pâte supplémentaire.