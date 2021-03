Les nouveaux forfaits haut débit Pro de Vodafone promettent le Wi-Fi dans chaque pièce

Vodafone a dévoilé aujourd’hui une série de nouveaux forfaits haut débit qui «garantissent le Wi-Fi dans chaque chambre», avec des prix à partir de 35 £ par mois. Les packages répondent à la demande de travail à domicile et d’Internet pendant la pandémie.

Les forfaits Pro Broadband utilisent une combinaison de vitesses de téléchargement rapides, un routeur hybride qui se connecte automatiquement à Vodafone 4G via un dongle (branché sur le routeur) si le Wi-Fi tombe en panne et des boosters Wi-Fi pour les pièces avec des points noirs. Les clients seront également en contact avec Vodafone Wi-Fi Xperts pour tout problème technique.

Si les clients ne sont pas satisfaits des performances des boosters, ils seront alors autorisés à se retirer du contrat sans frais à payer. Vous pouvez consulter tous les plans et tarifs sur le site Web de Vodafone.

Le coût des forfaits dépendra de la vitesse du haut débit choisie par le client. Le forfait le moins cher (35 £ par mois) garantit des vitesses de 35 Mbps. Pendant ce temps, la vitesse la plus rapide de 900 Mbps coûte 60 £ par mois.

Vodafone propose déjà ces vitesses sur ses plans Gigafast Fiber, mais ces options ne comportent pas les boosters et les dongles que les plans Pro Broadband proposent. Si vous voulez des vitesses encore plus rapides – ou si vous voulez simplement découvrir la concurrence – vous pouvez jeter un coup d’œil à notre tour d’horizon des forfaits haut débit les plus rapides du Royaume-Uni.

En outre, Vodafone propose une promesse de fibre plus rapide, ce qui signifie que les clients seront mis à niveau gratuitement vers le haut débit Full Fiber to the Premise (FTTP) dès son déploiement dans la rue d’un client.

L’inscription aux forfaits Pro Broadband offre également des avantages supplémentaires, notamment la protection antivirus Norton et le contrôle parental gratuits pendant les 12 premiers mois, des remises pour les clients mobiles Vodafone mensuels et le choix de mettre à niveau leurs forfaits haut débit vers Pro Xtra pour 8 £ par mois. mois, qui offre aux clients une Apple TV 4K, des appels illimités et des augmentations de prix sans contrat.

EE a introduit un type de plan complémentaire similaire avec des boosters en 2020. Si vous souhaitez en savoir plus sur d’autres moyens d’améliorer votre Wi-Fi, vous pouvez consulter notre guide sur la façon d’augmenter votre signal à la maison.