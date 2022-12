Les nouveaux effets de cryptage d’Apple pourraient s’étendre à toute la technologie

Apple offre à ses utilisateurs un pouvoir de cryptage ultime en ajouter un chiffrement de bout en bout comme option pour protéger les données sur iCloud des cybercriminels et des forces de l’ordre. Ce que vous économisez sur votre iCloud ne peut vraiment être que pour vos yeux – et cela vient avec ses complications.

Cette couche de sécurité supplémentaire a le Le FBI “profondément préoccupé” comme l’a dit l’agence au Washington Post. Et pourtant, les défenseurs de la vie privée, comme l’Electronic Frontier Foundation, sont ravis. La fonctionnalité opt-in – qui a été lancée dans la dernière mise à jour d’iOS – donne plus de responsabilité aux utilisateurs de ne pas être verrouillés sur leur compte et d’avoir des clés de sauvegarde s’ils oublient leur mot de passe.

Apple, une entreprise qui fait de la sécurité un argument de vente, établit une nouvelle norme en matière de confidentialité. Et comme expliqué dans la vidéo intégrée ici, cela signifie également que d’autres entreprises technologiques suivront pour rivaliser.