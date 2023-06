Les nouveaux écouteurs supra-auriculaires CH-520 de Sony sont à 38 $

Il y a quelques mois, j’ai passé en revue l’entrée de gamme de Sony Casque antibruit CH-720N. Ils sont assez bons, mais si vous ne pouvez pas vous les offrir – ils coûtent 150 $ mais sont actuellement réduits à 128 $ — Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires CH-520 à petit budget de la société sont une option intrigante, car ils se vendent à un prix aussi bas que 38 $, soit 37 % de moins que leur prix catalogue de 60 $. Auparavant, l’offre n’était que la version noire, mais maintenant, les versions bleue et blanche coûtent également 38 $. Il s’agit du prix le plus bas du CH-520 à ce jour.

Au départ, j’avais peu d’attentes pour le CH-520. Ils ont l’air et se sentent un peu bon marché, manquent de suppression du bruit et sont plutôt sans fioritures. Cependant, il s’avère qu’ils offrent un bon son pour leur prix, sont légers et assez confortables pour les écouteurs supra-auriculaires, et ont également une excellente autonomie de batterie (ils sont évalués jusqu’à 50 heures à des niveaux de volume modérés). De plus, ils sont équipés d’un couplage Bluetooth multipoint, vous pouvez donc les coupler avec deux appareils simultanément (comme un smartphone et un ordinateur) et basculer facilement l’audio entre ces appareils. Les performances d’appel vocal sont correctes, mais pas à la hauteur de ce que vous obtenez avec le CH-720N.

Notez qu’il n’y a pas d’option filaire – il s’agit d’un casque sans fil Bluetooth uniquement. Le CH-520 offre un son globalement équilibré avec une clarté décente. La basse a du punch mais n’a pas de coup de fouet, et vous n’obtiendrez pas une scène sonore aussi large que celle que vous obtenez avec les écouteurs supra-auriculaires plus chers de Sony. Mais ceux-ci sonnent certainement mieux que les précédents écouteurs intra-auriculaires d’entrée de gamme de Sony, et ils sonnent mieux que je ne le pensais.

J’ai essayé la couleur blanche mais elles existent aussi en bleu et noir (hélas, aucune pochette de protection n’est incluse). Il convient également de noter qu’ils sont liés à l’application Headphones Connect de Sony pour iOS et Android, qui permet de mettre à niveau le micrologiciel et d’accéder à un égaliseur pour ajuster le son, ainsi que d’activer le couplage Bluetooth multipoint.

Les écouteurs CH-520 sont confortables pour les téléphones supra-auriculaires. Sony

