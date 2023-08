Les nouveaux écouteurs Studio Pro de Beats sont déjà à 100 $ de réduction sur Amazon

Les nouveaux écouteurs Studio Pro de Beats sont arrivés sur les tablettes le mois dernier, mais ont déjà gagné une place sur notre liste des meilleurs écouteurs pour 2023. David Carnoy, notre expert en casques, les a comparés à une version plus abordable des AirPods Max haut de gamme d’Apple. écouteurs, et pour le moment, vous pouvez en acheter une paire pour encore moins. Amazon propose actuellement les quatre variantes de couleurs en vente pour 250$, soit 100 $ de réduction sur le prix catalogue et la première remise que nous avons constatée depuis leur sortie. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que cette offre dure longtemps, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cela fait plus de cinq ans que Beats a sorti une nouvelle paire d’écouteurs supra-auriculaires, et la nouvelle génération propose de belles améliorations. Les Studio Pro sont équipés de nouveaux haut-parleurs de 40 mm et offrent une meilleure qualité audio, ainsi que des capacités améliorées de suppression du bruit et des performances impressionnantes lors des appels vocaux. Ils sont également équipés d’un DAC (convertisseur numérique-analogique) intégré afin de prendre en charge l’audio sans perte via le câble USB-C. Et les utilisateurs Apple peuvent profiter d’un son spatial personnalisé pour une expérience d’écoute plus immersive. Ils offrent également une autonomie impressionnante de 40 heures avec une seule charge et disposent de commandes intuitives sur l’oreille pour que vous puissiez régler le volume, sauter des pistes et bien plus encore à la volée.

Et ces nouveaux Studio Pros ne sont pas les seuls Beats en vente actuellement. Amazon offre des réductions sur des tonnes d’autres paires, y compris le meilleur prix que nous ayons vu jusqu’à présent sur les nouveaux écouteurs Studio Buds Plus. Voici quelques autres bonnes affaires Beats que vous pouvez acheter dès maintenant :