Les nouveaux écouteurs sans fil à double pilote de Noble sont exceptionnels

Les écouteurs sans fil Noble FoKus Apollo sont la première conception à double pilote brevetée au monde avec … [+] pilotes magnétiques dynamiques et planaires pour l’excellence sonore. Noble

Créée par John Moulton en 2013, Noble Audio fabrique depuis plus d’une décennie d’impressionnants moniteurs intra-auriculaires personnalisés et universels. La première sortie de la société a été le très acclamé K-10, qui a placé Noble sur la carte en tant que marque à surveiller dans le monde audiophile. Les versions ultérieures comprenaient les IEM Encore, Katana et Khan, garantissant à Noble de remporter de nombreuses récompenses.

Le dernier produit de Noble est le casque sans fil FoKus Apollo, qui est inhabituel car il utilise deux jeux de haut-parleurs de chaque côté pour créer un son exceptionnellement raffiné. Noble a associé des haut-parleurs dynamiques conventionnels de 40 mm à des haut-parleurs magnétiques planaires de 14,5 mm pour reproduire le type de son auquel vous pourriez vous attendre avec une paire de haut-parleurs bidirectionnels haut de gamme.

Outre cette conception unique à double haut-parleur, la première à avoir obtenu un brevet mondial, comprend également une suppression active du bruit hybride pour supprimer les sons indésirables tels que le rugissement sourd des moteurs à réaction d’un Airbus A320 ou le bourdonnement d’une climatisation bruyante. unité dans un bureau occupé.

Les batteries rechargeables qui alimentent les écouteurs FoKus Apollo peuvent jouer jusqu’à 80 heures avec une seule charge tandis que la mise en œuvre Bluetooth prend en charge les codecs audio LDAC et aptX HD pour un son sans fil haute résolution lorsqu’elles sont utilisées avec des appareils de streaming compatibles. Le FoKus Apollo est également fourni avec un micro à perche amovible, ce qui le rend idéal pour une utilisation comme casque de jeu ou pour passer des appels vidéo ou téléphoniques au travail.

La qualité de fabrication des écouteurs Noble FoKus Apollo est de première qualité. Les coussinets moelleux … [+] et le bandeau en Alcantara les rend si confortables à porter pendant de longues périodes. Noble

Depuis plus d’une décennie, Noble n’a cessé de se forger une réputation en fabriquant à la main les meilleurs matériaux pour en faire des IEM qui sont un plaisir à posséder et à utiliser. La marque se tourne désormais vers un nouveau marché avec le lancement de sa première paire d’écouteurs supra-auriculaires sans fil, le Noble FoKus Apollo.

Parce que les Noble FoKus Apollo sont les premiers écouteurs supra-auriculaires de la marque, les concepteurs ont décidé de faire quelque chose d’un peu différent en développant la première technologie de casque hybride brevetée au monde avec un agencement à deux haut-parleurs qui utilise deux technologies distinctement différentes, chacune jouant sur leurs atouts inhérents.

En combinant un pilote dynamique de 40 mm pour les basses fréquences et une partie des médiums avec un pilote planaire magnétique pour le haut de gamme, Noble a réussi à produire une paire d’écouteurs sans fil avec une plage de fréquences de 10 Hz à 40 kHz. La plupart des écouteurs utilisent généralement un seul pilote dynamique pouvant couvrir une plage de fréquences d’environ 20 Hz à 20 kHz. Lorsqu’on utilise un seul type de pilote, généralement une conception dynamique, le potentiel peut être limité. Certaines entreprises, comme Sennheiser, produisent des transducteurs dynamiques étonnants avec une réponse en fréquence plus large, mais la plupart ne le font pas. =

L’oreillette droite est l’endroit où se trouve le cluster de commande du Noble FoKus Apollo, ainsi qu’un … [+] basculer pour parcourir les modes ANC. Noble

La technologie magnétique planaire est radicalement différente des pilotes dynamiques. Leur mécanisme est constitué d’un matériau de substrat qui vibre lorsqu’une tension est appliquée. Le matériau utilisé dans les haut-parleurs magnétiques planaires est rigide et incroyablement élastique, produisant un son bien plus agile et avec une réponse exceptionnellement rapide. Cela injecte plus d’énergie dans la production d’ondes sonores, ce qui donne un son percutant, superbement défini et doté d’excellents transitoires.

Le mélange unique de ces deux technologies de haut-parleur dans le Noble FoKus Apollo crée une scène sonore d’une délicatesse, d’une précision, d’une nuance et d’une concentration exceptionnelles. Étant donné que les haut-parleurs magnétiques planaires ont un taux de décroissance plus rapide, il y a très peu d’effets de flou et de vibrations persistantes dans les fréquences aiguës que l’on obtient souvent avec les haut-parleurs dynamiques qui peuvent afficher une inertie excessive.

Cela dit, les haut-parleurs dynamiques produisent d’excellentes basses car ils peuvent déplacer de grandes quantités d’air pour produire un bruit important et profond. Cependant, la grande masse des haut-parleurs dynamiques signifie qu’ils sont également moins capables de se déplacer aussi rapidement pour fournir un haut médium plus clair et dans les fréquences plus élevées où les haut-parleurs magnétiques planaires fonctionnent si bien.

Le résultat est un son qui offre le meilleur des deux mondes avec le haut-parleur dynamique produisant un son riche et complet avec de la chaleur et beaucoup de graves. Pendant ce temps, les haut-parleurs magnétiques planaires injectent un sentiment d’urgence et de clarté dans le mixage, ce qui est nécessaire pour une scène sonore ciblée et nette où les instruments individuels peuvent être sélectionnés avec précision. Vous pouvez imaginer que le résultat est un peu comme si vous écoutiez une paire de haut-parleurs bidirectionnels, chaque type de haut-parleur jouant sur ses atouts.

Sur le côté gauche du Noble FoKus Apollo se trouve le bouton global de sourdine du micro. C’est aussi … [+] où se trouve le port de chargement USB-C et où se branche le micro à perche amovible. Noble

Ces nouveaux écouteurs ressemblent à un produit haut de gamme grâce à leur belle qualité de fabrication. Le cadre en aluminium anodisé est recouvert d’un arceau en Alcantara qui rend les sessions d’écoute extrêmement confortables, même pendant de longues séances. Les coussinets d’oreille en cuir protéiné remplaçables offrent un excellent confort ainsi qu’un niveau supplémentaire d’isolation phonique passive qui fonctionne en tandem avec l’ANC pour réduire les bruits de fond indésirables.

Les commandes permettant de régler les niveaux de volume, de sauter des pistes, de répéter des pistes ainsi que de gérer les appels téléphoniques sont toutes situées sur l’écouteur droit dans un groupe de trois boutons. Il existe également un bouton à bascule ANC séparé qui fait passer la suppression du bruit par Désactivé, Activé et Transparent. Le côté droit dispose également d’une prise jack 3,5 mm permettant de brancher le câble auxiliaire fourni pour une écoute filaire.

L’écouteur gauche du casque est l’endroit où se trouve le port USB-C pour le chargement et il y a un bouton global de sourdine du microphone lorsque la confidentialité est nécessaire pendant les appels. Cela coupe les micros intégrés ou le micro à perche amovible s’il est branché sur la prise micro également sur l’écouteur gauche.

Une puce ADI intégrée fonctionne en conjonction avec trois microphones intégrés logés dans chaque écouteur. Les microphones échantillonnent les sons externes pour les transmettre au système hybride ANC qui peut réduire les sons indésirables jusqu’à -35 dB. La fonction ANC dispose également d’un mode transparence pour écouter des conversations ou des annonces de voyage sans retirer les écouteurs.

La qualité de construction du Noble FoKus Apollo est impeccable. Noble

Le Noble FoKus Apollo utilise Bluetooth 5.3 et prend en charge les codecs audio Bluetooth LDAC et aptX HD. Cela signifie qu’ils peuvent diffuser de l’audio haute résolution sans fil avec des smartphones compatibles, produisant une qualité sonore qui rivalise avec celle offerte par les écouteurs filaires traditionnels. La dernière version Bluetooth prend en charge cette connectivité multipoint permettant aux écouteurs de se connecter à deux appareils en même temps pour prendre un appel téléphonique sur un téléphone professionnel avant de passer de manière transparente à la musique diffusée à partir d’un téléphone personnel ou d’une tablette.

Une charge complète de la batterie peut fournir jusqu’à 80 heures d’autonomie avec la fonction ANC désactivée. Avec l’ANC activé, le chiffre tombe à 60 heures, toujours honorables. Une durée de vie plus longue de la batterie signifie qu’il est moins nécessaire de la recharger aussi souvent, ce qui contribue à prolonger la durée de vie des écouteurs.

Pour personnaliser le son des écouteurs, il existe l’application gratuite Noble FoKus disponible pour les appareils iOS et Android. L’application comprend de nombreux paramètres d’égalisation personnalisés pour sculpter le son du casque en fonction des goûts musicaux de l’auditeur.

Bien que les écouteurs disposent de six microphones intégrés pour la fonction ANC et la captation des voix, le Noble FoKus Apollo est également livré avec un micro à perche amovible qui peut transformer ces écouteurs en casque de communication ou de jeu. Un câble audio 3,5 mm est également inclus dans la boîte pour utiliser le casque en mode filaire.

Les coussinets d’oreille remplaçables en cuir protéiné offrent un excellent confort ainsi qu’un niveau supplémentaire de … [+] isolation phonique passive. Noble

Le son produit par les écouteurs sans fil Noble FoKus Apollo ANC est tout simplement exquis. Les haut-parleurs dynamiques ont toute l’énergie et la présence nécessaires pour créer des basses et des médiums inférieurs robustes et solides qui accentuent le rythme de la musique blues, jazz ou rock qui vous fera taper du pied en un rien de temps. C’est une base satisfaisante pour la musique qui complète les pilotes magnétiques planaires.

La zone vocale médium et les fréquences plus élevées sont celles où les pilotes magnétiques planaires prennent tout leur sens. La délicatesse et la manière dont ces incroyables haut-parleurs concentrent la scène sonore et fournissent un échafaudage à la musique sont époustouflantes. Jusqu’à présent, les haut-parleurs magnétiques planaires n’étaient pas suffisamment performants pour être utilisés dans un arrangement à double haut-parleur avec des écouteurs en raison de restrictions de taille.

Cependant, les progrès récents dans la technologie magnétique planaire signifient qu’il est désormais possible d’obtenir des détails et des nuances exceptionnels dans une conception de haut-parleur plus petite. Cela laisse de la place dans le casque pour accueillir les haut-parleurs dynamiques de 40 mm qui servent les magnifiques basses fréquences qui apportent le meilleur des deux dans cette paire d’écouteurs exceptionnelle.

La marque Noble s’est forgé une réputation depuis plus de 10 ans en produisant … [+] IEM primés. Le Noble FoKus Apollo est le premier casque supra-auriculaire de Noble et le premier à utiliser une configuration à double haut-parleur. Noble

Verdict: Les écouteurs sans fil Noble FoKus Apollo ANC sont magnifiquement construits et astucieusement conçus. La façon dont les ingénieurs ont réussi à mélanger deux technologies de haut-parleurs totalement différentes dans une seule paire d’écouteurs sans fil est impressionnante. La prise en charge des codecs audio Bluetooth haute résolution ainsi que les performances filaires pour ceux qui le souhaitent font du Noble FoKus Apollo ANC sans fil une paire d’écouteurs exceptionnelle, agile et sûre d’une manière que peu d’écouteurs à pilote unique peuvent gérer. J’aime beaucoup ces écouteurs et ils figurent en bonne place sur ma liste de souhaits avec le superbe Cambridge Audio Melomania P100. Si vous souhaitez une paire d’écouteurs sans fil haut de gamme avec ANC hybride efficace et l’option d’un micro sur perche pour les jeux, les Noble FoKus Apollo sont difficiles à battre car le son qu’ils produisent est si équilibré et détaillé mais sans paraître forcé, dur ou numérique. Fortement recommandé.

Prix ​​et disponibilité : Les écouteurs sans fil Noble FoKus Apollo ANC seront disponibles le 3 septembre à partir de NobleAudio.com et détaillants sélectionnés dans le monde entier pour 649 $ / 599 £ / 699 €.

Spécifications techniques :