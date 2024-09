Les nouveaux écouteurs Nothing’s New vous permettent de rester connecté à votre environnement

Nothing, l’entreprise de l’ancien PDG de OnePlus, Carl Pei, a dévoilé les Ear (open), un nouvel ensemble d’écouteurs stéréo portables ouverts (OWS). Contrairement aux écouteurs traditionnels, qui disposent souvent d’une suppression active ou passive du bruit, l’oreille (ouverte) est conçue pour vous tenir conscient de votre environnement.

Plutôt que de bloquer les sons extérieurs, ces écouteurs permettent aux utilisateurs de rester en phase avec leur environnement, qu’il s’agisse du bruit des oiseaux ou de l’agitation de la ville, sans sacrifier la qualité audio.

En raison de leur conception et de leur fonctionnalité, les écouteurs s’adressent à un groupe de niche de personnes qui recherchent exclusivement une paire d’écouteurs offrant une grande transparence.

Sans une étanchéité adéquate, les modèles à oreille ouverte ne peuvent pas reproduire les fréquences sonores aussi efficacement que les modèles intra-auriculaires. C’est pourquoi les conceptions à oreille ouverte ont généralement du mal à répondre aux basses, mais les gros haut-parleurs du Nothing Ear (ouvert) aident à minimiser ce problème dans une certaine mesure, rapporte PCMag.

Même avec leur format inhabituel, le Nothing Ear (ouvert) sonne plutôt bien à des volumes modérés, rapporte AndroidPolice, déclarant : « L’audio est riche et complet, mais pas d’une qualité aussi élevée que celle que vous obtiendrez des écouteurs haut de gamme. de fabricants comme Sony ou Bose. »

Selon Nothing, les écouteurs Ear (open) offrent jusqu’à huit heures d’autonomie sur une seule charge, et jusqu’à 30 heures lorsqu’ils sont utilisés avec l’étui de chargement. Pour les plus pressés, une charge rapide de 10 minutes offre deux heures d’écoute.

