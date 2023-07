Les nouveaux écouteurs Echo d’Amazon ont 2 caractéristiques clés manquantes par rapport aux autres écouteurs bon marché

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

J’aime tester de nombreux écouteurs véritablement sans fil bon marché, dans l’espoir de trouver des joyaux cachés à transmettre aux lecteurs de CNET comme de bonnes affaires. Dans cet esprit, j’avais hâte d’essayer le nouveau produit d’Amazon Echo Buds 2023dont le prix catalogue est de 50 $ mais qui se vendent actuellement à 35 $ au début Premier jour accord. Cela les place fermement dans la catégorie des écouteurs « bon marché ».

Fait intéressant, ils m’ont impressionné de plusieurs manières auxquelles je ne m’attendais pas. Pour commencer, ils sonnent bien pour les écouteurs ouverts bon marché, offrant une clarté décente et des basses amples. Et par « ouvert », je veux dire qu’ils n’ont pas d’embouts en silicone que vous enfoncez dans vos oreilles (des écouteurs comme ceux-ci sont appelés des écouteurs antibruit). Cependant, ils comportent un anneau en caoutchouc autour de leur haut-parleur de 12 mm, ainsi qu’un couvercle en caoutchouc de silicone amovible translucide qui s’adapte sur le bourgeon lui-même (vous pouvez choisir de l’ajouter ou de le retirer). Ces deux éléments de conception vous aident à obtenir un ajustement plus sûr, bien que, comme tous les écouteurs, les Echo Buds 2023 ne s’adaptent pas aussi bien à toutes les oreilles. Mais ils sont restés dans mes oreilles mieux que Les AirPod 3 d’Apple et ils sont également légers comme les AirPods et comprennent un étui de chargement compact.

Les Echo Buds comprennent des manchons en silicone amovibles qui vous aident à obtenir un ajustement plus sûr. David Carnoy/CNET

Les Echo Buds 2023 ne sont pas si différents de 1More’s Comfobuds 2 (30 $) par exemple, qui comportent également un anneau en caoutchouc ou un embout auriculaire tronqué autour de leurs haut-parleurs. Mais ce qui distingue les Echo Buds 2023, ce sont quelques caractéristiques clés que vous trouverez rarement dans un ensemble d’écouteurs à 35 $.

Le premier est un capteur de détection d’oreille sur chaque bourgeon qui met automatiquement votre musique en pause lorsque vous sortez un ou les deux bourgeons de vos oreilles. Votre musique reprend la lecture lorsque vous remettez le ou les écouteurs dans vos oreilles, et vous pouvez utiliser un seul écouteur indépendamment de l’autre si vous le souhaitez. (À environ 43 $ et parfois moins, un autre ensemble d’écouteurs ouverts à petit budget que je recommande, le Soundpeats Air 3 Deluxe HSont également des capteurs de détection d’oreille, ainsi que la prise en charge du codec audio LDAC pour les appareils qui le prennent en charge.)

La deuxième fonctionnalité clé est Alexa mains libres, qui vous permet d’émettre des commandes vocales telles que « piste suivante » et « baisser le volume » et de contrôler les produits de maison intelligente compatibles Alexa en prononçant simplement le mot de réveil Alexa. Avec la plupart des écouteurs bon marché, vous devez appuyer sur un bouton pour activer votre assistant vocal (vous pouvez choisir d’utiliser Siri ou Google Assistant avec les Echo Buds, mais il n’y a pas d’option mains libres pour ces assistants vocaux, car Amazon préférerait que vous utilisiez Alexa).

Les Echo Buds 2023 ont des capteurs de détection d’oreille. David Carnoy/CNET

Au-delà de ces deux fonctionnalités clés, les écouteurs disposent également d’un accéléromètre vocal qui détecte quand vous parlez et qui aide les gens à entendre votre voix plus clairement lorsque vous passez des appels. (Amazon dit que les écouteurs ont deux microphones pour capter votre voix.) Les écouteurs font un travail raisonnable en réduisant le bruit de fond, mais les appelants ont dit qu’ils pouvaient entendre du trafic et d’autres bruits ambiants pendant mes appels. Mais ma voix est ressortie clairement, s’élevant au-dessus du son ambiant. Comme ce sont des écouteurs ouverts, ils laissent entrer une bonne quantité de bruit ambiant, il est donc plus difficile d’entendre les appelants – et tout autre son que vous écoutez – dans des environnements bruyants. Mais les bourgeons offrent un volume suffisant.

De plus, vous bénéficiez d’un couplage Bluetooth multipoint (Bluetooth 5.2) afin que vous puissiez coupler les écouteurs à deux appareils simultanément et basculer automatiquement l’audio entre eux. Par exemple, si vous les utilisez avec un ordinateur et qu’un appel arrive sur votre smartphone, vous pouvez répondre à l’appel et les écouteurs passeront de l’audio de votre ordinateur à celui de votre smartphone. (Vous devez coupler un deuxième appareil à l’aide de l’application compagnon Alexa.)

Les Echo Buds 2023 sont également disponibles en noir. Capture d’écran par David Carnoy/CNET

Les autres spécifications sont conformes à ce que vous obtenez de la plupart des autres écouteurs bon marché. Vous obtenez jusqu’à 5 heures d’écoute à partir d’une seule charge avec trois charges supplémentaires dans le boîtier (les écouteurs ont également une fonction de charge rapide). Ils sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration IPX4, vous pouvez donc les utiliser pour vous entraîner. Cela dit, après avoir couru par temps chaud, j’ai retiré les housses en silicone des bourgeons pour tout essuyer, car une certaine humidité semblait être piégée sous les housses.

Je dois également noter que j’ai eu un peu de mal à configurer initialement les écouteurs à l’aide de l’application Alexa avec mon iPhone 14 Pro (vous pouvez également les utiliser très bien avec les appareils Android). J’ai déjà rencontré ce problème – l’application semble se bloquer et ne reconnaît pas les Echo Buds car j’ai tellement d’appareils Bluetooth dans ma liste Bluetooth. Il m’a fallu quelques essais et un redémarrage du téléphone avant que les bourgeons n’apparaissent dans l’application Alexa. Une fois qu’ils l’ont fait, tout a bien fonctionné. Vous pouvez modifier un peu le profil sonore à l’aide des paramètres d’égalisation de l’application et personnaliser les commandes tactiles à votre guise. Il existe également une fonction de localisation similaire à la fonction Find My d’Apple pour ses AirPods.

Pour être clair, les Echo Buds 2023 n’offrent pas la meilleure qualité sonore, mais ils sont bons pour le prix. Leur son est en deçà de celui de Les AirPod 3 d’Apple, qui offrent des basses plus complètes et un son global plus riche. Mais les AirPods 3 coûtent plus de quatre fois plus cher que les Echo Buds 2023 et n’offrent qu’environ 15 à 20 % de meilleur son. En bref, si vous recherchez des écouteurs ouverts – ou « semi-ouverts » comme on appelle parfois ces types d’écouteurs – les Echo Buds sont d’un bon rapport qualité-prix à leur prix catalogue de 50 $ et encore plus faciles à recommander à 35 $ en vente.