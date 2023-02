Les nouveaux écouteurs Air Pro 3 d’Earfun offrent un son impressionnant – et ils sont déjà à 30 % de réduction

Earfun a sorti une série d’écouteurs sans fil au cours des deux dernières années avec un point commun important : ce sont de très bonnes valeurs, renforcées par des remises fréquentes. J’ai mis en évidence les offres précédentes sur son Air Pro SV et AirPro 2ainsi que les plus récents Earfun Air S. Maintenant, la société a publié son nouveau écouteurs, qui disposent des dernières Qualcomm QCC3071 système sur puce avec aptX Adaptive pour Android et d’autres appareils qui le prennent en charge. Ils sont disponibles pour 56 $, soit 30 % de réduction sur leur prix catalogue de 80 $ chez ou à en activant le coupon instantané de 10 % de réduction, puis en ajoutant le code EAP3CNET à la caisse.

Léger et confortable à porter – j’ai une bonne étanchéité avec la plus grande taille d’embout auriculaire – ce n’est pas une énorme amélioration par rapport à l’Earfun Air S, mais ils sont clairement meilleurs. Ils ont des haut-parleurs en composite de laine légèrement plus grands (11 mm contre 10 mm), une suppression du bruit légèrement améliorée et une meilleure autonomie de la batterie (jusqu’à sept heures avec suppression du bruit activée, selon Earfun). Ils soutiennent également le nouveau Norme LE Audio et codec audio LC3, qui est supérieur au codec SBC (ils prennent également en charge AAC pour les appareils Apple). Leur mode de transparence semble également être un son plus naturel que l’Air S.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2023

En bref, les Earfun Air 3 offrent de bonnes performances pour leur prix modeste, avec des basses robustes, une bonne clarté et une scène sonore relativement large. Ils intègrent également de nombreuses fonctionnalités, notamment un étui de chargement sans fil et une connectivité “multipériphérique”. (Je pouvais les coupler à deux appareils simultanément, mais je devais mettre la musique en pause sur un appareil et appuyer sur lecture sur l’autre pour que l’audio change.)

Ils sont résistants aux éclaboussures IPX5 et ont des commandes tactiles qui pourraient être un peu plus réactives mais qui fonctionnent bien. Et, enfin, les écouteurs se connectent à l’application Earfun Audio pour iOS et Android, ce qui vous permet de mettre à jour le firmware et de modifier leur profil sonore.

Capture d’écran par David Carnoy/CNET



J’ai écouté les bourgeons à l’aide d’un iPhone 14 Pro et d’un Asus ROG 6 Smartphone Android alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Avec l’Asus, j’ai pu diffuser des pistes haute résolution à partir de Qobuz (avec aptX Adaptive) et le son avait un peu plus de profondeur et de détails et le son global était impressionnant, encore une fois compte tenu du prix.

Cependant, ils ne peuvent pas rivaliser avec des bourgeons haut de gamme comme le nouveau 400 $ Bowers & Wilkins Pi7 S2, qui offrent une meilleure définition et un son plus précis. Je sais que c’est une comparaison injuste, mais je ne la mentionne que pour dire que même si l’Air Pro 3 sonne assez bien pour des écouteurs relativement bon marché, ils ont leurs limites, en particulier en ce qui concerne la définition des basses – les basses sont un peu suraccentuées à le paramètre par défaut.

Si vous vous demandez où ils se situent pour les appels vocaux, ils fonctionnent bien, avec une réduction du bruit de fond décente dans des environnements plus bruyants (comme les rues de New York, où je les ai testés). Mais je ne dirais pas qu’ils sont excellents pour passer des appels vocaux ; les appelants ont dit que ma voix était “raisonnablement” claire à l’extérieur, pas limpide. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre des écouteurs indépendamment de l’autre et utiliser un seul écouteur pour écouter de l’audio ou passer des appels.

Voici un aperçu des spécifications de l’Air Pro 3, selon Earfun. Ils n’étaient à l’origine disponibles que sur mais ont maintenant frappé Amazon.