Amazon a annoncé sa marque nouveaux Echo Buds (2e génération) Aujourd’hui, une paire d’écouteurs véritables sans fil qui sera très difficile pour beaucoup de rivaliser avec l’ensemble des fonctionnalités qu’Amazon revendique et leur prix de départ. Nous parlons d’écouteurs avec ANC, d’un profil plus petit, d’un accès Alexa, et plus encore à un prix de départ (limité dans le temps) de 99 $.

Par rapport aux Echo Buds d’origine, cette paire de 2e génération présente un tout nouveau design 20% plus petit et offre une «architecture audio haut de gamme pour un son net et équilibré, [and] technologie de suppression active du bruit conçue sur mesure. » Amazon a également lancé le chargement sans fil (pour 20 $ de plus), amélioré les microphones et conservé l’accès d’Amazon Alexa.

Ces nouveaux Echo Buds devraient être plus confortables avec une buse raccourcie et des évents qui soulageront la pression (comme les Pixel Buds). Comme vous pouvez le voir sur l’image en haut, il y a plusieurs ailes et embouts à échanger pour vous aider à obtenir cet ajustement parfait. Et vous pourrez les porter pendant un certain temps, grâce à 15 heures d’autonomie totale de la batterie (5 heures sur une seule charge). Amazon dit qu’ils sont également classés IPX4 pour un peu de résistance à l’eau.

L’ANC (annulation active du bruit) est un gros problème, car se noyer dans le monde est une caractéristique clé de tout casque haut de gamme. Mais grâce au prix de départ de ces Echo Buds (2e génération), ANC est ici sans le prix élevé. Amazon affirme que ce nouvel ANC annule deux fois plus de bruit que la génération précédente et utilise les «microphones interne et externe pour estimer intelligemment la pression sonore dans votre tympan – qui est directement corrélée à la façon dont vous entendez le son autour de vous – pour générer l’inverse de ce signal. et annulez les bruits indésirables, vous aidant à rester immergé dans votre son. » C’est plutôt chouette.

Les nouveaux Echo Buds (2e génération) sont disponibles en précommande aujourd’hui au prix de départ de 99,99 $. Si vous voulez un étui de chargement sans fil avec eux, ajoutez 20 $. Ce prix ne concerne que les précommandes, je vous le ferai savoir. Une fois qu’ils seront lancés en mai, le prix grimpera jusqu’à 119 $.