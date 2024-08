19 août — NEW LONDON — Shane Carrier s’appuyait sur une canne en bois lundi matin alors qu’il regardait toute la longueur de l’un des deux nouveaux duplex de Friendship Street construits par le New London Homeless Hospitality Center.

Carrier, 42 ans, a déclaré avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la région de New London, plus récemment chez des amis ou dans une tente dans les bois de Groton. Une série de récentes opérations du dos et une crise cardiaque ont conduit à son séjour actuel dans la section de répit du centre d’accueil.

Carrier et 11 autres personnes à faible revenu emménageront bientôt dans les maisons bifamiliales situées aux 9 et 11 Friendship St., des résidences qui ont commencé à s’élever en décembre en utilisant un processus de construction modulaire dans lequel des sections préfabriquées ont été mises en place.

Trois personnes avec leurs propres baux, chambres et salles de bain vivront dans chaque demi-duplex. Les espaces communs comprennent une cuisine, un salon et une salle à manger avec lave-linge et sèche-linge, réfrigérateurs et autres appareils électroménagers.

Les maisons à deux étages aux façades grises ont été construites grâce à une subvention de 1,5 million de dollars du ministère du Logement de l’État sur un terrain de centre d’accueil au coin d’une rue sans issue près de Willetts Avenue.

Les résidents, gagnant tous moins de 30 % du revenu médian annuel de la région de Norwich-New London, soit 24 000 $, contribueront à hauteur de 30 % de leurs revenus au loyer, le reste étant couvert par des bons émis par l’État.

Les loyers mensuels seront d’environ 800 $, a déclaré la directrice du centre d’accueil, Cathy Zall.

Les portes arrière mènent à de petits patios avec des tables de pique-nique et un aménagement paysager en pierres apparentes sous les fenêtres avec des unités de climatisation. Les chambres du bas seront réservées aux résidents à mobilité réduite.

« Ce sera bien d’avoir mon propre espace, ma propre liberté avec un accès plus facile à l’hôpital, aux repas et aux médicaments », a déclaré Carrier.

« Certains des résidents qui emménageront viendront de refuges et d’autres de quartiers à faible revenu », a déclaré Zall. « Nous avons passé beaucoup de temps à travailler pour trouver des personnes qui s’intégreront dans ce type de vie communautaire, qui seront compatibles les unes avec les autres. »

Zall a déclaré que le modèle de logement hybride, avec son mélange d’espaces privés et communs, offre plusieurs possibilités d’économies de coûts.

« Au lieu de trois machines à laver et sèche-linge ou salles à manger, il n’y en a qu’une », a-t-elle déclaré, ajoutant que le centre attend les dernières inspections avant que les résidents puissent emménager, probablement d’ici le 1er septembre. « Et nous avons appris que pour certaines personnes habituées à vivre en groupe, vivre seules peut être source d’un sentiment de solitude. »

Une autre locataire, Tizzie Mack, 45 ans, a déclaré qu’après des années de sans-abrisme intermittent, elle était ravie d’avoir un espace qui lui appartienne.

« J’ai rencontré les autres personnes et le loyer est raisonnable », a-t-elle déclaré.

L’événement de dévoilement de lundi a réuni plusieurs responsables locaux, dont le maire Michael Passero, le représentant de l’État Anthony Nolan, D-New London, et la sénatrice de l’État Martha Marx, D-New London, ainsi que des représentants du groupe Eastern Connecticut Housing Opportunities, qui a servi de chef de projet.

La commissaire du Département du Logement de l’État, Seila Mosquera-Bruno, était également présente et a salué la nature coopérative du projet, ainsi que le processus de construction innovant qui a permis de réduire de plusieurs mois les travaux de construction.

« (Le centre d’accueil) a eu l’idée et avait juste besoin d’argent », a déclaré Mosquera-Bruno.

