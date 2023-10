Les nouveaux dirigeants de l’hospice se concentrent sur la technologie et le développement de la main-d’œuvre

Les nouveaux dirigeants des établissements de soins palliatifs ont indiqué que le développement de la main-d’œuvre, les technologies efficaces et la croissance des services à domicile représentent des domaines d’intervention clés pour les prestataires au cours des prochaines années. Parallèlement, leurs plus grands défis concernent les changements en matière de réglementation et de remboursement.

Hospice News s’est récemment entretenu avec deux nouveaux dirigeants d’établissements de soins palliatifs pour discuter de certaines des plus grandes opportunités et préoccupations à l’horizon en matière de soins de fin de vie et de maladies graves.

Skelly Wingard est devenu PDG de By the Bay Health en juin. Plus tôt dans l’année, Yonah Klein a été nommée directrice de la stratégie chez Unity Hospice and Palliative Care.

La technologie, clé du développement des soins palliatifs à domicile et de la main-d’œuvre

L’avenir des soins de fin de vie se situe plus loin dans le foyer, selon Klein. Cela crée des opportunités pour les maisons de soins palliatifs d’approfondir leurs connaissances des soins à domicile et en milieu communautaire, a-t-il déclaré. Ce faisant, il sera important de consacrer des ressources à l’éducation et à la sensibilisation.

« La maison est en général l’avenir du paysage des soins de santé. Nous ne constatons pas cela seulement dans les soins palliatifs, mais également dans les hôpitaux à domicile et dans d’autres domaines des soins de santé », a déclaré Klein à Hospice News. « Les gens veulent être soignés dans le confort de leur foyer, quel que soit l’endroit où ils habitent. C’est l’endroit idéal pour passer un séjour. Cela permet également d’éviter que les gens ne soient hospitalisés et surpeuplés. Ce niveau de soins est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde.

L’éducation et la sensibilisation seront des éléments importants pour soutenir la demande croissante de soins palliatifs à domicile, à mesure que de plus en plus de personnes auront besoin d’un soutien en fin de vie sans avoir suffisamment d’informations sur ces soins, a déclaré Klein.

Klein est devenu CSO au Unity Hospice and Palliative Care, dont le siège est dans l’Illinois, en mai. Il était auparavant directeur général du développement commercial de l’organisation de soins palliatifs depuis 2020. Klein dirige désormais le développement et la mise en œuvre d’initiatives stratégiques de Unity, en travaillant avec son équipe de direction et des partenaires externes pour identifier les opportunités de croissance et d’innovation dans les soins palliatifs et les soins palliatifs.

Créée en 1992, cette organisation familiale à but non lucratif propose des soins palliatifs et des soins palliatifs dans l’Indiana, le Missouri et dans son État d’origine, l’Illinois. Une partie des membres de la famille de Klein ont participé à la création de l’organisation, a-t-il déclaré.

Un fil conducteur depuis que le fournisseur de soins palliatifs a lancé ses services pour la première fois en 1992 a été une croissance axée sur l’expansion des services aux communautés qui ne sont pas conscientes et qui ont besoin d’un soutien en fin de vie, selon Klein. Unity Hospice and Palliative Care a récemment ajouté Houston, au Texas, à sa région de service suite à l’acquisition d’une licence existante sur ce marché.

« L’objectif est vraiment d’élargir davantage [and] saturer nos services sur nos marchés actuels, en particulier dans le domaine de l’éducation des soins palliatifs », a déclaré Klein. « Nous cherchons vraiment à saturer davantage et [also] étendre à d’autres domaines où nous pensons que les soins palliatifs sont tout simplement sous-utilisés.

Selon Klein, l’élargissement des efforts de sensibilisation aux références existantes et nouvelles est une clé pour améliorer l’accès des patients, tandis que l’éducation des communautés mal desservies en est une autre.

«Malheureusement, de nombreuses personnes et la plupart des personnes âgées admissibles aux soins palliatifs ne reçoivent pas vraiment ce niveau de soins», a déclaré Klein. « La plupart ne le savent même pas, même s’ils en ont la qualité. Donc, [it’s] continuer vraiment à éduquer et simplement être un hospice crédible.

La technologie est un élément clé du renforcement de la présence évolutive des soins palliatifs dans le domaine des soins de santé communautaires et à domicile, selon Wingard.

« [It’s] juste être très intéressé et à l’aise pour être aussi innovant que possible avec [artificial intelligence (AI)] et les futurs modèles et applications technologiques qui s’appliqueraient aux soins à domicile », a-t-elle déclaré à Hospice News. « Tirer parti des données et de la technologie pour accroître l’efficacité et améliorer la qualité, ce sont des domaines dans lesquels une croissance innovante peut s’appliquer. »

Une feuille de route stratégique

La société californienne By the Bay Health a fait appel à Wingard pour occuper le poste de PDG en juin, à la suite du départ à la retraite de Kitty Whitaker, qui dirigeait l’organisation de soins palliatifs depuis 1996. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente du continuum de soins chez Kaiser Permanente, occupant le même poste. auparavant chez Ensign Services Inc.

Créée il y a plus de 45 ans, l’organisation à but non lucratif dessert désormais huit comtés dans tout l’État et fournit des soins palliatifs et pédiatriques, ainsi qu’un soutien au deuil et des soins de santé qualifiés à domicile.

Ces derniers temps, les problèmes de recrutement et de rétention sont devenus une préoccupation majeure, en grande partie en raison du nombre croissant de retraités et des taux de roulement élevés provoqués par la pandémie.

Selon Wingard, le renforcement de la main-d’œuvre et des capacités techniques sera deux objectifs importants dans l’avenir de la prestation de soins palliatifs. Investir à la fois dans les technologies innovantes et dans la culture organisationnelle est l’un des principaux leviers que les hospices pourront exploiter dans les années à venir, a-t-elle indiqué.

« C’est tout ce que vous pouvez faire pour alléger leur charge de travail et créer autant d’efficacité que possible afin que les équipes cliniques puissent passer plus de temps au chevet des patients et de leurs familles », a déclaré Wingard. « S’il existe une technologie pour soutenir cet effort, c’est quelque chose dans lequel s’engager, car le monde des soins palliatifs peut être très éprouvant pour les soignants. »

By the Bay Health élabore actuellement une « feuille de route stratégique » sur cinq ans conçue pour répondre aux besoins du personnel, selon Wingard. La conception s’accompagne d’une « concentration intentionnelle et centrée sur les personnes » consistant à inclure des membres de l’équipe de différents domaines opérationnels afin de garantir que diverses perspectives sont représentées, a-t-elle expliqué. La prise en compte des commentaires des employés peut aider les hospices à élaborer des stratégies en matière de culture organisationnelle et de structures de soutien technologique qui à la fois construisent et développent les relations avec le personnel, a expliqué Wingard.

« Vous voulez faire de votre lieu de travail véritablement le meilleur environnement pour votre main-d’œuvre », a déclaré Wingard. « Il s’agit de garantir que la culture de l’organisation, centrée sur les personnes et axée sur la mission, perdure et soit codifiée pour les générations futures. Et cela viendra du soutien de chaque personne dans une organisation et de la participation de représentants de ce secteur du personnel aux discussions sur la manière dont le soutien se développe.

Les plus gros obstacles : remboursement, réglementation

Selon Wingard, l’évolution vers des modèles de soins fondés sur la valeur constitue un élément perturbateur émergent dans la communauté des soins palliatifs.

À ce jour, les hospices se sont principalement engagés auprès de régimes de santé privés par le biais de programmes diversifiés tels que les soins palliatifs, le PACE et d’autres services. Cependant, la démonstration en cours du modèle de conception d’assurance basée sur la valeur (VBID) et les modalités de paiement avec les organismes de soins responsables (ACO) continueront d’avoir un impact sur le remboursement des soins palliatifs.

Les hospices peuvent probablement s’attendre à « un changement énorme » à la fois dans le paiement et dans les types de services que les patients peuvent recevoir, a déclaré Wingard.

« Il existe de nombreuses façons de gérer un bénéfice pour la santé comme les soins palliatifs grâce à une utilisation phénoménale des services », a déclaré Wingard à Hospice News. « Nous pouvons adopter ces changements de remboursement. Mais si la gestion devient excessive avec plusieurs contrôleurs, nous pourrions alors assister à un changement radical dans les services fournis ou autorisés au patient. Et c’est une mise en garde que nous devons tous reconnaître. Nous devrions tous vivre une mort où nos choix sont honorés, et il serait dommage que les gens ne soient pas autorisés à profiter pleinement de cette prestation à la fin de leur vie.

Une surveillance réglementaire accrue est un autre défi auquel les hospices continueront de faire face, selon Klein.

Par exemple, les régulateurs ont renforcé leurs efforts d’intégrité des programmes pour le Medicare Hospice Benefit en réponse à une série d’hospices nouvellement agréés vendant ces actifs en Californie, au Nevada, au Texas et en Arizona ces dernières années.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des États-Unis, dans leur proposition de règle de santé à domicile pour 2024, ont introduit la disposition des soins palliatifs d’une réglementation sur le changement de propriétaire de 36 mois. La règle interdit tout changement de propriété majoritaire au cours des 36 mois suivant l’inscription initiale à Medicare, y compris les acquisitions, les transactions boursières ou les fusions.

Une vague d’activités de fusions et d’acquisitions dans le secteur des soins palliatifs a laissé « de nombreuses lacunes en matière de soins » dans certaines régions connaissant des « rachats constants » et des changements de propriétaire, a-t-il déclaré.

« Malheureusement, de nombreuses entreprises qui n’y participent pas à long terme peuvent créer une surveillance réglementaire supplémentaire, ce qui peut parfois ruiner la situation des autres entreprises qui y participent pour la qualité des soins », a déclaré Klein à Hospice News. « En fin de compte, c’est la qualité des soins qui en souffre et c’est un facteur continu auquel l’industrie doit faire face. »