Les nouveaux diagnostics de cancer ont fortement chuté en 2020 au Canada : StatCan

Plus de 140 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués au Canada au cours de la première année de la pandémie, mais une forte baisse des taux parmi les cancers les plus courants suggère que de nombreux cas pourraient ne pas avoir été diagnostiqués.

Après ajustement en fonction de l’âge et des changements démographiques, le taux d’incidence était de 449,5 nouveaux cas de cancer pour 100 000, soit plus de 12 % de moins que le taux d’incidence annuel moyen entre 2015 et 2019.

En 2019, le taux d’incidence était de 550,2 nouveaux cas de cancer pour 100 000.

Les données publiées mardi par Statistique Canada ont examiné les taux d’incidence du cancer en 2020, une année qui a vu d’énormes perturbations dans le flux régulier du système de santé en raison de la COVID-19.

Même trois ans plus tard, environ un patient atteint de cancer sur quatre connaît toujours des rendez-vous annulés ou reportés.

En 2020, 140 330 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués et signalés au Registre canadien du cancer. Les diagnostics de cancer chez les hommes ont diminué plus que chez les femmes, les taux chez les hommes diminuant d’environ 13 % contre environ 11 % chez les femmes.

Bien que des taux de cancer plus faibles puissent sembler être une bonne chose, la baisse soudaine entre 2019 et 2020 est plus susceptible d’indiquer une diminution du nombre de cas de cancer découverts, plutôt que la baisse des taux réels d’incidence du cancer.

Au début de la pandémie de COVID-19, la peur de contracter le virus a poussé de nombreux Canadiens à éviter de se rendre dans des établissements de santé en dehors des urgences évidentes. Ceci, ajouté aux rendez-vous annulés et au remaniement des priorités en matière de soins de santé, a laissé de nombreuses régions mal desservies.

« Les interruptions des services de dépistage, les difficultés d’accès aux services de soins primaires et la diminution des rendez-vous en personne en raison des fermetures et des restrictions de voyage, tout cela peut avoir eu un impact sur l’enregistrement de nouveaux cas de cancer dans la population canadienne », indique le rapport de StatCan.

L’impact de la pandémie se reflète dans les données mensuelles, révèle le rapport de StatCan.

Dans les mois qui ont suivi la première introduction des mesures de santé publique en mars 2020, le nombre de nouveaux diagnostics de cancer a chuté.

Il y a eu 11 510 nouveaux cas de cancer en mars, qui sont tombés à 8 640 en avril et 9 235 en mai. En juin, alors que la vague initiale de COVID-19 et les mesures de santé publique s’atténuaient, le nombre est revenu à 11 585, les mois restants affichant des chiffres relativement stables.

Les quatre cancers les plus courants au Canada sont le cancer du sein, du poumon, de la prostate et colorectal. En 2020, ces quatre pays ont enregistré des taux nettement inférieurs à ceux des années précédentes. La baisse la moins importante concerne les taux de cancer du sein, qui ont chuté d’environ 11 %, tandis que la plus grande différence concerne les taux de cancer de la prostate, qui ont diminué de 18 % par rapport à la moyenne de 2015-2019.

Parmi les autres cancers dont les taux d’incidence ont chuté, mentionnons le mélanome de la peau (-18,2 %), de la thyroïde (-16,1 %), du rein et du bassinet (-10,7 %) et de la vessie (-9,8 %).

StatCan a noté dans les données que des incidences de cancer tout aussi faibles ont été signalées par la base de données nationale sur le cancer des États-Unis, ce qui montre que cette tendance n’est pas unique au Canada.

Parmi les quelques cancers dont les taux ont augmenté en 2020, il y a le cancer de l’oropharynx – également connu sous le nom de cancer de la gorge – et le cancer anal, qui ont vu leurs taux d’incidence augmenter de 13,9% et 3,5%, respectivement, par rapport à la moyenne quinquennale précédente. . L’augmentation du cancer anal était principalement due à un nombre croissant de cas diagnostiqués chez les femmes.

Le taux d’incidence de la leucémie myéloïde aiguë, qui est le cancer du sang et de la moelle osseuse le plus courant dans la population adulte, a également augmenté de 2,2 % en 2020.

StatCan a noté qu’en raison des retards dans la déclaration de ce type d’incidence de maladie, il manque environ 1 500 cas à cet ensemble de données, ajoutant que les cas de cancer identifiés uniquement par le biais de certificats de décès n’ont pas été déclarés par le Manitoba depuis 2013 et sont manquants pour l’Ontario pour 2020.