Les nouveaux défis 6G inspirent l’innovation interdisciplinaire

Des avancées de recherche audacieuses sous-tendront la connectivité future

Répondre à ces limitations physiques et techniques nécessitera des avancées en matière d’innovation, mais la promesse d’applications alimentées par une connectivité 6G avancée motive les solutions créatives.

Les solutions technologiques adaptatives sont un domaine de recherche clé. Plutôt que de se concentrer sur l’optimisation de la bande passante pour un seul appareil, par exemple, le réseau 6G utilisera des appareils à proximité pour fournir la bande passante nécessaire et réduire la latence. Cette mise en forme du signal 3D se concentre sur la combinaison et le traitement des signaux sans fil provenant de plusieurs sources, en fonction de leur proximité avec l’utilisateur final.

De nouveaux matériaux semi-conducteurs aideront à gérer les besoins en espace des appareils ainsi qu’à gérer des bandes de fréquences plus larges. Bien qu’elle nécessite une ingénierie complexe, une approche prometteuse combine les circuits traditionnels en silicium avec ceux fabriqués à partir de semi-conducteurs composés plus exotiques, tels que le phosphure d’indium. En outre, les chercheurs étudient des moyens de modifier l’environnement avec des surfaces intelligentes reconfigurables (« surfaces intelligentes ») qui peuvent optimiser la propagation du signal pour modifier les signaux en temps réel afin d’offrir une meilleure bande passante et une latence plus faible.

Une autre voie de recherche repose sur l’intelligence artificielle pour gérer les réseaux et optimiser les communications. Différents types d’utilisation du réseau (textos, jeux et streaming, par exemple) créent différents types de demande de réseau. Les solutions d’IA permettent à un système de prédire cette demande en fonction de modèles comportementaux, au lieu d’obliger les ingénieurs à toujours concevoir pour les niveaux de demande les plus élevés.

Nichols voit un grand potentiel pour les réseaux grâce aux améliorations de l’intelligence artificielle. “Les systèmes d’aujourd’hui sont si complexes, avec tant de leviers à actionner pour répondre aux diverses demandes”, déclare Nichols, “que la plupart des décisions d’optimisation se limitent à des ajustements de premier ordre comme plus de sites, des radios mises à jour, une meilleure liaison, des passerelles de données plus efficaces. , et la limitation de certains utilisateurs. » En revanche, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour gérer l’optimisation, dit-il, présente “une opportunité importante pour passer à des réseaux autonomes, auto-optimisés et auto-organisés”.

Les simulations virtuelles et la technologie de jumeau numérique sont des outils prometteurs qui non seulement contribueront à l’innovation 6G, mais seront également activés par la 6G une fois établie. Ces technologies émergentes peuvent aider les entreprises à tester leurs produits et systèmes dans un bac à sable qui simule des conditions réelles, permettant aux fabricants d’équipements et aux développeurs d’applications de tester des concepts dans des environnements complexes et de créer des prototypes de produits précoces pour les réseaux 6G.

Alors que les ingénieurs et les chercheurs ont proposé des solutions innovantes, Nichols note que la construction de réseaux 6G nécessitera également un consensus entre les fournisseurs de technologies, les opérateurs et les opérateurs. Alors que le déploiement des réseaux 5G se poursuit, les acteurs de l’industrie doivent créer une vision cohérente des applications que le réseau de nouvelle génération prendra en charge et de la manière dont leurs technologies fonctionneront ensemble.

C’est cette collaboration et cette complexité, cependant, qui peuvent générer les résultats les plus excitants et les plus durables. Nichols note que l’étendue des spécialités d’ingénierie requises pour construire la 6G et la collaboration de l’industrie nécessaire pour la lancer entraîneront une innovation interdisciplinaire passionnante. En raison de la demande qui en résulte pour de nouvelles solutions, la voie vers la 6G sera pavée, selon les termes de Nichols, avec “une énorme quantité de recherche technique, de développement et d’innovation, de l’électronique aux semi-conducteurs en passant par les antennes, les systèmes de réseau radio, les protocoles Internet et les technologies artificielles”. du renseignement à la cybersécurité.

