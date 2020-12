Plus connu est le TikTok dans lequel Mme Cueto récite les paroles de Cardi B et Megan Thee Stallion frappé de débauche «WAP», alors qu’un opposant à l’avortement lit la Bible à l’extérieur de la clinique.

Dans un TIC Tac filmé en août à l’extérieur d’un centre de santé pour femmes à Charlotte, Caroline du Nord, la version non censurée de la chanson de rap de nouveauté du milieu des années 1990 «Short, Short Man», par Gillette blares: «Eenie weenie teenie weenie a ratatiné un petit homme court et court.»

Mme Cueto, qui a grandi en Caroline du Sud et vit maintenant à Charlotte, est l’une des nombreuses militantes de la génération Z pour le droit à l’avortement qui utilisent les médias sociaux pour galvaniser leurs pairs. «Chaque jour, je poste sur le fait d’être pro-choix», a déclaré Michaela Brooke, 19 ans, étudiante à l’Université de l’Alabama à Birmingham et militante avec Défenseurs des jeunes , une organisation à but non lucratif qui organise les jeunes autour de la santé reproductive. Mme Brooke a déclaré qu’elle publiait des ressources éducatives, ainsi que des informations sur les possibilités d’organisation.

Pourtant, « l’avortement est hors de portée en raison de diverses barrières adoptées » dans le Missouri, a déclaré Mme Greenstein. Ils comprennent une période d’attente de 72 heures et une interdiction d’utiliser les services de télésanté pour conseiller ceux qui cherchent à se faire avorter par des médicaments. «Cela m’a poussé à vouloir me battre», a déclaré Mme Greenstein.

Beaucoup de ces militants sont devenus majeurs dans les États du Sud et du Midwest avec des restrictions importantes sur l’avortement. Katie Greenstein, 17 ans, qui prend des pronoms non prononcés et vit à Wildwood, dans le Missouri, a déclaré qu’elle s’était impliquée dans NARAL Pro-Choice Missouri, la branche locale d’un groupe de défense des droits à l’avortement, après que le Missouri ait interdit l’avortement après huit semaines en 2019 (la loi a ensuite été bloquée par un juge fédéral).

Selon une enquête de l’American Psychological Association menée en août, 64 pour cent des femmes adultes de la génération Z disent qu’un éventuel changement des lois sur l’avortement est une source de stress pour eux en 2020. La confirmation d’Amy Coney Barrett, une conservatrice, à la Cour suprême peu de temps après, a également revigoré les partisans du droit à l’avortement qui craignent que Roe v. Wade ne soit à risque.

Le lendemain de la confirmation du juge Barrett, «je me suis réveillée en colère, juste prête à partir», a déclaré Mme Greenstein, dont l’État a une soi-disant «loi de déclenchement» qui interdirait immédiatement l’avortement si Roe v. Wade était annulée. «Il y a tellement de choses en jeu.»

Fuir la honte

Le mouvement moderne pour les droits à l’avortement est né du mouvement des droits des femmes des années 1960, a déclaré Alesha Doan, 48 ans, professeur à l’Université du Kansas et auteur de «Opposition and Intimidation: The Abortion Wars and Strategies of Political Harassment». Au début, les militants ont travaillé à l’adoption de lois au niveau de l’État et ont parlé de leurs expériences dans des groupes de sensibilisation, a déclaré Mme Doan.

Après que Roe v. Wade soit devenu une loi fédérale en 1973, le mouvement anti-avortement a commencé à se regrouper, adoptant les tactiques que les partisans du droit à l’avortement avaient autrefois utilisées. Vous ne pouvez pas parler d’un groupe sans l’autre, a déclaré Mme Doan: «Ils coexistent, ils apprennent les uns des autres, ils se répondent et réagissent les uns aux autres.»

Les escortes cliniques – des bénévoles qui se tiennent à l’extérieur des cliniques et aident les patients à entrer en toute sécurité – n’étaient pas répandues jusqu’à la fin des années 1980 et au début des années 1990, a déclaré Shoshanna Ehrlich, 64 ans, professeur d’études sur les femmes, le genre et la sexualité à l’UMass Boston. «Cela a vraiment grandi d’une manière très puissante en réponse à l’augmentation de la violence dans les cliniques» des ennemis de l’avortement, a-t-elle dit, qui comprenait les meurtres d’une poignée de médecins qui pratiquaient des avortements, ainsi que d’autres travailleurs de la clinique.