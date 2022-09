Les nouveaux débuts d’Anushka Sharma-Virat Kohli sur Ganesh Chaturthi : louer le bungalow de Kishore Kumar pour un restaurant ; acheter une ferme à Alibaug pour ce montant ÉNORME

Anushka Sharma et Virat Kohli forment actuellement le couple le plus puissant de Bollywood. Maintenant, le dernier buzz est que le couple a acheté une somptueuse villa à Alibaug d’une valeur de roupies 19 crore. Le terrain est une étendue massive de 8 acres dans un village nommé Zirad et le couple puissant de la ville de clinquant avait acheté le terrain et payé le dépôt de 1,15 crore de RR au Trésor public. Le couple va bientôt commencer son travail dans la villa. Et comme Virat Kohli est occupé par le tournoi de la Coupe d’Asie, la transaction du paiement a été effectuée par le frère d’Anushka qui est également le co-fondateur de Clean Slate. Karen Sharma aurait effectué tout le travail de dépôt et de droit de timbre de roupies 3,35 lakh.

Anushka Sharma et Virat Kohli sont l’un des couples les plus riches de la ville. Ils vivent dans un somptueux appartement somptueux dans le quartier le plus cher de Mumbai, Juhu. Le couple a un duplex qui vaut environ 20 crores. En dehors de cela, Anushka possède une maison sur la route Andheri Lokhandwala où elle avait l’habitude de rester avant le mariage.

A loué le bungalow de l’acteur et chanteur vétéran Kishore Kumar pour ouvrir un restaurant.

Le dernier buzz est aussi que le couple puissant a loué le bungalow de l’acteur et chanteur vétéran Kishore Kumar pour ouvrir un restaurant. Le bungalow est situé à Juhu et c’est l’un des endroits les plus somptueux et les plus chers de Mumbai. Le travail du restaurant va également bientôt commencer et nous ne pouvons que dire qu’Anushka suit le chemin de Priyanka Chopra et en fait également une entreprise. Anushka profite en ce moment de sa maternité, Vamika est la prunelle de ses yeux et il avait cassé Internet lorsque ses photos ont été divulguées à la télévision lors d’un match de cricket en direct. Eh bien, avant Anushka et Virat, Deepika Padukone et Ranveer Singh avaient acheté une somptueuse villa à Alibaug et ils avaient même partagé les photos de la puja Griha Pravesh.